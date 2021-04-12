人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日消息，人民银行今日发布2021年3月社会融资规模存量统计数据报告和一季度社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，3月末社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。一季度社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元。

3月社会融资规模存量方面，初步统计，3月末社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为179.51万亿元，同比增长13%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.31万亿元，同比下降1.1%；委托贷款余额为11.04万亿元，同比下降2.8%；信托贷款余额为6.01万亿元，同比下降19.2%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.83万亿元，同比增长14.1%；企业债券余额为28.17万亿元，同比增长11.7%；政府债券余额为46.71万亿元，同比增长18.8%；非金融企业境内股票余额为8.5万亿元，同比增长13.5%。

从结构看，3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的60.9%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.8%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.7%，同比低0.6个百分点；信托贷款余额占比2%，同比低0.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.3%，与上年同期持平；企业债券余额占比9.6%，与上年同期持平；政府债券余额占比15.9%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，与上年同期持平。

一季度社会融资规模增量方面，初步统计，2021年一季度社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加7.91万亿元，同比多增6589亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1845亿元，同比少增65亿元；委托贷款减少50亿元，同比少减920亿元；信托贷款减少3569亿元，同比多减3439亿元；未贴现的银行承兑汇票增加3245亿元，同比多增2985亿元；企业债券净融资8614亿元，同比少9178亿元；政府债券净融资6584亿元，同比少9197亿元；非金融企业境内股票融资2467亿元，同比多1212亿元。3月份，社会融资规模增量为3.34万亿元，比上年同期少1.84万亿元。

从结构看，一季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的77.3%，同比高12个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比1.8%，同比高0.1个百分点；委托贷款占比-0.05%，同比高0.9个百分点；信托贷款占比-3.5%，同比低3.4个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比3.2%，同比高3个百分点；企业债券占比8.4%，同比低7.6个百分点；政府债券占比6.4%，同比低7.8个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.4%，同比高1.3个百分点。

(责编：罗知之、高雷)