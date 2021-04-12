人民网北京4月12日电 （记者王震）近日，财政部发布医药企业会计信息质量检查公告。针对人民群众长期反映的药价虚高顽疾，财政部会同国家医保局于2019年对77家医药企业实施会计信息质量检查，部分医药企业存在使用虚假发票、票据套取资金体外使用，虚构业务事项或利用医药推广公司套取资金，账簿设置不规范等问题。

财政部对19家医药企业作出行政处罚，其他医药企业，由负责检查的财政厅（局）就地实施行政处理处罚。检查发现的其他违法违规问题，移交主管机关处理。

财政部表示，检查聚焦医药产品成本费用结构，摸清了药价虚高成因，震慑了医药企业带金销售、哄抬药价等违规行为，保障了药品集中带量采购等重大改革的顺利推进。

财政部对19家医药企业行政处罚情况

一、北京诚诺美迪科技有限公司

检查发现，该公司销售人员2018年使用无关人员的机票、发票报销冲账并套取资金,涉及金额91.51万元。

财政部依法对北京诚诺美迪科技有限公司处以3万元的罚款。

二、赛诺菲（北京）制药有限公司

检查发现，该公司2018年列支医学领域的学术研讨或经验交流会议费1.49亿元。经对部分会议参会人员进行延伸访谈，相关医生表示会议不真实或未参加会议，涉及金额93.82万元。

财政部依法对赛诺菲（北京）制药有限公司处以3万元的罚款。

三、长白山制药股份有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年虚增人员工资722.25万元，以多报销售人员出差天数的方式虚增差旅费2162.43万元，以多报劳务派遣人员工作量的方式虚增劳务派遣费用508.20万元。二是2018年列支全国23家医疗机构临床费用2660万元，以业务推广服务商提供的医疗机构门诊收费票据入账。经核对，上述入账的门诊收费票据与医疗机构实际使用的门诊收费票据的号码、公章等信息均不一致。

财政部依法对长白山制药股份有限公司处以5万元的罚款。

四、通化玉圣药业有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年虚增人员工资483.30万元，以多报销售人员出差天数的方式虚增差旅费598.33万元，以多报劳务派遣人员工作量的方式虚增劳务派遣费用472.02万元。二是2018年列支福建业务推广费用，后附樟树市慧生信息咨询有限公司开具的发票为虚假发票，涉及金额170万元。三是2018年列支全国23家医疗机构临床费用1370万元，以业务推广服务商提供的医疗机构门诊收费票据入账。经核对，上述门诊收费票据与医疗机构实际使用的门诊收费票据号码、公章等信息均不一致。

财政部依法对通化玉圣药业有限公司处以5万元的罚款。

五、江苏万邦医药营销有限公司

检查发现，该公司2018年支付个人代理商销售推广费用，凭证后附部分发票由与该公司无实质业务往来的第三方公司开具，涉及金额1.40亿元。

财政部依法对江苏万邦医药营销有限公司处以5万元的罚款。

六、江苏恒瑞医药股份有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费，涉及金额108.80万元。二是2018年以非本公司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出，涉及金额214.91万元。三是所属连云港综合二办2018年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费用，涉及金额96.19万元。

财政部依法对江苏恒瑞医药股份有限公司处以5万元的罚款。

七、上海信谊联合医药药材有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是所属信谊医药事业部2018年虚增差旅费2003.36万元，以加油发票列支，但无法提供充值卡号明细、费用审批单等资料。抽查发现，部分发票为假发票。二是所属信谊联合事业部2018年在业务推广费中列支调研咨询费用的后附部分资料不实。经抽查，存在调研报告抄袭、咨询合同签订日期早于咨询公司成立日期、调研内容与合同约定不一致等问题，涉及金额631.62万元。

财政部依法对上海信谊联合医药药材有限公司处以5万元的罚款。

八、上海上药新亚药业有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年列支会议费的后附部分资料不实，存在不同推广会议照片存在雷同，伪造会议地点、签到表，同一时间不同地点召开的会议的记录人为同一人等问题，涉及金额840.39万元。二是2018年列支市场调研费用的后附部分资料不实，存在调研报告为抄袭、不同地区市场分析报告雷同等问题，涉及金额1318.32万元。三是2018年列支差旅费的后附部分资料不实，存在无出差人员外勤登记、审批表、交通费，部分会议签到表空白，不同会议照片相同或签到表相同等问题，涉及金额1239.40万元。

财政部依法对上海上药新亚药业有限公司处以5万元的罚款。

九、上海信谊天一药业有限公司

检查发现，该公司2018年列支学术活动费的后附部分资料不实，部分学术会议存在邀请函无具体的参会对象、交通食宿安排信息和详细议程资料，所列会议地址为无效地址，会议签到表无实名签字等问题，涉及金额565.72万元。

财政部依法对上海信谊天一药业有限公司处以5万元的罚款。

十、山东信谊制药有限公司

检查发现，该公司2018年列支兼职业务员费用、办公租赁费用，凭证后附为加油发票、运输发票，涉及金额1137.30万元。

财政部依法对山东信谊制药有限公司处以5万元的罚款。

十一、福建古田药业有限公司

检查发现，该公司2017年至2019年6月30日以业务推广费名义支付福建医统天下健康创业园有限公司3134.10万元，后者扣除税金后通过莆田市秀屿区笏石东进医药信息咨询部等26家供应商账户，将2957.29万元资金转回到福建古田药业有限公司员工控制的3个个人银行账户。

财政部依法对福建古田药业有限公司处以5万元的罚款。

十二、山东步长制药股份有限公司

检查发现，该公司以咨询费、市场推广费名义向医药推广公司支付资金，再由医药推广公司转付给该公司的代理商，涉及金额5122.39万元。

财政部依法对山东步长制药股份有限公司处以5万元的罚款。

十三、默克雪兰诺有限公司

检查发现，该公司会计科目根据境外母公司统一的代码设置，以英文列示，未使用中文。

财政部依法对默克雪兰诺有限公司处以3万元的罚款。

十四、江苏豪森药业集团有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年列支咨询评审费、广告宣传费，后附部分发票经查询国家税务总局全国增值税发票查验平台，结果为“查无此票”或“不一致”，涉及金额1.29亿元。二是2018年虚列27家信息咨询服务部的咨询评审费1600万元。三是2018年列支会议费的后附部分资料不实，涉及金额274.06万元。四是2018年虚增办公用品费481.71万元，后附发票显示购买产品为笔、本子等，经查，实际并未购买。

财政部依法对江苏豪森药业集团有限公司处以5万元的罚款。

十五、礼来（上海）管理有限公司

检查发现，该公司使用电子计算机进行会计核算，未按照国家统一会计制度的规定设置总账、明细账等会计账簿。

财政部依法对礼来（上海）管理有限公司处以3万元的罚款。

十六、广东一力医药有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年以广告费、市场推广费的名义分别支付化州市创意广告部及罗定市阳阳商品信息咨询服务部27.44万元、72万元，后者收到款项后，又转回广东一力医药有限公司职工及职工家属个人账户。二是以咨询调研费名义支付广州市在然企业管理服务有限责任公司46.60万元，但未能提供与调研相关的协议、资金支付凭证等资料。

财政部依法对广东一力医药有限公司处以3万元的罚款。

十七、一力制药（罗定）有限公司

检查发现，该公司2018年以市场推广费的名义支付给罗定市阳阳商品信息咨询服务部36万元，后者收到款项后，又转给一力制药（罗定）有限公司职工的新药推广客户个人账户，该公司无法提供上述业务所对应的协议或证明材料。

财政部依法对一力制药（罗定）有限公司处以3万元的罚款。

十八、深圳华润三九医药贸易有限公司

检查发现，该公司存在以下问题：一是2018年列支视频拍摄项目制作费不实，涉及金额1323.70万元。二是2018年列支物流监管项目费不实，涉及金额320.20万元。三是该公司本部及广东片区2018年列支会议费不实，涉及金额8848.12万元。四是该公司本部及广东片区2018年列支调研费不实，涉及金额5952.17万元。

财政部依法对深圳华润三九医药贸易有限公司处以5万元的罚款。

十九、云南龙海天然植物药业有限公司

检查发现，该公司通过多报业务推广员人数的方式，虚增销售费用124.44万元。

财政部依法对云南龙海天然植物药业有限公司处以3万元的罚款。

(责编：王震、高雷)