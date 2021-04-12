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一季度金融统计数据出炉 3月末M2余额227.65万亿元

2021年04月12日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日消息，人民银行今日发布2021年一季度金融统计数据报告。数据显示，3月末广义货币（M2）余额227.65万亿元，同比增长9.4%。此外，一季度人民币贷款增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。

广义货币增长9.4%，狭义货币增长7.1%

3月末，广义货币（M2）余额227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点；狭义货币（M1）余额61.61万亿元，同比增长7.1%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.1个百分点；流通中货币（M0）余额8.65万亿元，同比增长4.2%。一季度净投放现金2229亿元。

一季度人民币贷款增加7.67万亿元，外币贷款增加495亿美元

3月末，本外币贷款余额186.44万亿元，同比增长12.3%。月末人民币贷款余额180.41万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点。

一季度人民币贷款增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。分部门看，住户贷款增加2.56万亿元，其中，短期贷款增加5829亿元，中长期贷款增加1.98万亿元；企（事）业单位贷款增加5.35万亿元，其中，短期贷款增加1.2万亿元，中长期贷款增加4.47万亿元，票据融资减少4785亿元；非银行业金融机构贷款减少2082亿元。3月份，人民币贷款增加2.73万亿元，同比少增1039亿元。

3月末，外币贷款余额9167亿美元，同比增长12.8%。一季度外币贷款增加495亿美元，同比多增240亿美元。3月份，外币贷款增加18亿美元，同比多增51亿美元。

一季度人民币存款增加8.35万亿元，外币存款增加675亿美元

3月末，本外币存款余额227.21万亿元，同比增长10.1%。月末人民币存款余额220.92万亿元，同比增长9.9%，增速比上月末低0.5个百分点，比上年同期高0.6个百分点。

一季度人民币存款增加8.35万亿元，同比多增2844亿元。其中，住户存款增加6.68万亿元，非金融企业存款增加2574亿元，财政性存款减少1633亿元，非银行业金融机构存款增加1.17万亿元。3月份，人民币存款增加3.63万亿元，同比少增4696亿元。

3月末，外币存款余额9568亿美元，同比增长25%。一季度外币存款增加675亿美元，同比多增599亿美元。3月份，外币存款减少49亿美元，同比少减172亿美元。

3月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.01%，质押式债券回购月加权平均利率为2.01%

一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交298.41万亿元，日均成交4.97万亿元，日均成交同比增长3.5%。其中，同业拆借日均成交同比下降11.6%，现券日均成交同比下降7.1%，质押式回购日均成交同比增长8.8%。

3月份同业拆借加权平均利率为2.01%，比上月低0.05个百分点，比上年同期高0.61个百分点；质押式回购加权平均利率为2.01%，比上月低0.09个百分点，比上年同期高0.57个百分点。

国家外汇储备余额3.17万亿美元

3月末，国家外汇储备余额为3.17万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.5713元人民币。

一季度跨境贸易人民币结算业务发生1.7万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.17万亿元

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.29万亿元、0.41万亿元、0.32万亿元、0.85万亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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