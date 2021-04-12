“2021在线教育教研质量提升”研讨会现场。（受访者供图）

当前，如何总结在线教学经验，提升在线教学质量，是教育界关切的问题。4月10日，在线教育机构高途课堂“2021在线教育教研质量提升”研讨会召开。会上，与会专家学者及企业代表各抒己见，展开了有关教育教研等方向的讨论。

北师大附中数学高级教师、教育部“国培计划（2013)”重点培养骨干教师，李桂春分享了自己20年教学生涯的感悟，他将自己的成长概括为四个关键词：规划，研究，反思，积累。他指出“课堂至关重要，老师的课堂是一块金字招牌，班级什么样主要取决于老师的态度、教法、教学，所以有什么样的老师，就能教出什么样的学生。”

高途课堂小学部系统班负责人、前教学质量部负责人，韩逸伦对此表达了高度认可，“名师出高徒”之所以高途课堂选用“高途”两个字，一是希望能让优质教育资源普惠到更多学生，二则祝愿孩子们的前途美好，所以这个名字代表了高途的教育愿景以及对学子的深深祝福。

高途课堂初中数学学科负责人，徐杰则提到教学分层的必要性，高途课堂根据课前、课后、课中的全维度测试，把生源分成3-4层，针对不同层次的学员，如何精准的制定不同的教学目标和教学内容是高途课堂一直在努力和探索的方向。

就分层教学的议题，北京八中德州分校校长、曾参与多项“十三五”重点课题研究的语文高级教师李欣表示，对全国不同地区学生学情的分层确实应该分很多角度，如教材版本，区域划分，甚至中高考录取的比例等，都会导致文化背景差异和学生的基本学习情况差异。她提出建议，作为一个课内教育的有利补充，像语文这种学科，线上教学可以尝试把作文、阅读、课外阅读、基础知识等知识模块，三年的初中教学体系按照孩子的学情重新组合，打破年级的划分就打破了上述的种种限制。就可以发挥出线下按照学年级进行教学无法发挥的优势作用。

“国家政策、课标、教材、生源、学生与家长需求的不同、教师素养因素等等……要考虑这么多因素，线上教育真是任重道远。高途课堂能够基于这么多影响因素分层教学，还要建立教学体系，做的是一件很了不起的事情。”北京八中英语特级教师，韩帅对此给予了高途课堂肯定。同时，她也提到在线教育跟家长的协同机制，尤其是平台和家长之间的联系，通过产品技术让家长随时的去了解、去监控学习效果，得到家长的支持是非常重要的，也很高兴看到高途课堂在这方面做出的努力。

北京市教育科学研究院英语教研员、北京市小学英语特级教师，张鲁静对线上教学表示了肯定，她分享了自己疫情期间参与空中课堂的经历，并强调，线上教学的优势在于可以在很短时间内快捷地把一个团队组建起来开展教研，线上强大的资源库及信息量是线下教学所缺乏的，而“个性化”、“互动化”的高科技+教育对于孩子来讲，是个性化选择的。她提到，英语学科受地域影响、家庭背景影响、学校教育的影响非常大，某些区域的孩子因为缺少资源环境，会非常受局限。线上教育可以打破地域、师资，让孩子选择更丰富。

北京市中学数学学科带头人、数学特级教师张鹤表示，真正打动孩子的课堂是回归到认知本质上，回归到学科内在的思维逻辑上，才能真正打动孩子，让孩子经过K12教育阶段之后获得受益一生的思维方式、思考问题的方法和学习的能力可以是一个未来的努力方向。

与张鹤老师分享的观点有异曲同工之妙，承担编写区教研材料和总复习教材工作的北京四中高级教师李硕棠分享了自己对语文教学的看法，“不能用套路代替思路，当老师对思维和知识的研究不够情况下就往往只会教结论”。从短期来看会帮助孩子提高成绩，但是一定不是利于孩子长期的成长。

(责编：孙红丽、吕骞)