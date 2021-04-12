人民网北京4月12日电 （记者杜燕飞）“我国能源结构是‘贫油、少气、富煤’，无论从碳达峰、碳中和的背景，还是从保证国家能源安全、减少对化石能源依赖的角度出发，我国都要发展石油和天然气的替代能源。”日前，在上海环境能源交易所举办的首届中国碳市场机制与绿氢评价高级培训班上，中国氢能联盟战略委员会委员、中国工程院院士衣宝廉表示，作为零碳能源，氢能是化石能源和可再生能源之间过渡和转换的桥梁。大力发展氢能，将有助力实现碳达峰、碳中和。

在衣宝廉看来，氢能在我国能源转型中的作用主要包括：实现大规模、高效可再生能源消纳；在不同行业和地区间进行能量分配；充当能源缓冲载体，提高能源系统韧性；降低交通运输过程中的碳排放；降低工业用能领域的碳排放；代替焦炭用于冶金工业降低碳排放；降低建筑采暖的碳排放。

谈及我国氢能的制备途径，衣宝廉表示，当前我国的氢能主要来源为工业副产氢回收及化石燃料制氢。其中，每年全国通过处理焦炉煤气、合成氨、甲醇和氯碱等工业原料可得到副产氢近千万吨，但工业副产氢普遍存在纯度不高，需要进一步去除杂质的难点。“因此，在低碳和能源转型背景下，目前最值得去发展和期待的氢能制备途径是可再生能源电解水制氢。”

衣宝廉介绍，目前可再生能源电解水技术主要高温包括蒸汽电解、碱水电解和纯水电解。就目前而言，纯水电解是可以突破的方向。和碱水电解技术相比，纯水电解绿色环保，可与风能和太阳能结合，产气纯度高、能耗低、电流密度高、设备占地面积小、不需要碱水电解的碱雾净化设备。

氢能制备出来后如何进行储运？“目前主要储氢方式包括液态储氢、高压储氢、金属氢和化合物储氢。其中液态储氢和高压储氢最为常见，两者各有利弊，可以互为补充。化合物储氢则是一种有前景的氢储运方法。”衣宝廉说。

谈及氢能应用途径，衣宝廉认为，燃料电池汽车是氢能应用的突破口，要实现无补贴的燃料电池车商业化，必须大幅度降低燃料电池发动机的成本、氢气成本和加氢站的建设成本。通过降低成本手段，率先开展对加氢站依赖度低的商用车商业化应用，然后同步加大加氢站建设密度，推动乘用车示范商业化发展。

(责编：孙红丽、高雷)