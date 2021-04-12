规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月12日电 （记者余璐）12日，记者从自然资源部召开的规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会上了解到，近日，我国首次公开了补充耕地项目与地块信息，首批公开的1200个补充耕地项目与地块信息已在自然资源部门户网站公布。

在座谈会上，自然资源部耕地保护监督司司长刘明松表示，为规范耕地占补平衡，充分发挥社会监督作用，确保补充耕地真实，自然资源部主动公开报备了补充耕地项目与地块信息，并将逐步完善公开机制，以便社会查询和监督。

据悉，为落实国家关于严格保护耕地的要求，加强耕地占补平衡管理，近年来自然资源部建立了一套管理制度。包括建立全国统一的补充耕地备案系统，要求各地将补充耕地项目有关情况统一报部备案、上图入库，每个项目匹配一个编号，实现补充耕地可查询可追溯；在此基础上，以县（市、区)为单位建立补充耕地指标储备库，建设占用耕地时，从补充储备库中对应核销指标落实占补平衡。

刘明松谈到，为确保补充耕地真实可信，自然资源部采取“刀刃向内”的措施，连续3年集中开展了补充耕地核查。2018年，从已用于占补平衡的补充耕地项目中随机抽取6203个项目进行实地核查，发现补充耕地不实的虚假项目占10%。2019年，自然资源督察系统随机抽取7214个2017年以来补充耕地的项目进行实地核查，涉及补充耕地面积245.1万亩，发现虚假补充耕地8.3万亩，占核查面积的3.4%。从2019年3月开始，历时一年时间，利用最新卫星遥感影像，结合第三次国土调查并开展实地核查，对全国各地拟用于占补平衡的9.6万个储备耕地项目开展了全面核查，涉及耕地面积1800万亩，核查发现31.4万亩补充虚假，占核查面积的1.7%。

“核查中也发现一些地方补充耕地管理不到位，没有耕种而用于种植果树茶树、林木、牧草或者挖塘养鱼等。”刘明松说，核查发现的问题耕地已全部从储备库中扣减，不得用于耕地占补平衡。全国建设占用耕地，均从核实后的储备耕地中落实占补平衡。核查中发现的这些问题，既有管理不到位、监管不力的原因，也有耕地后备资源匮乏、一些地方难以落实补充耕地甚至“无地可补”的问题。下一步，自然资源部将持续加大力度，不断加强耕地占补平衡监管；同时，以第三次全国国土调查成果为基础，科学分析评判全国耕地后备资源潜力，改进并构建更加合理的耕地占补平衡新机制。

记者还了解到，为加强耕地占补平衡监管，自然资源部于2020年4月对耕地占补平衡动态监管系统进行了升级改造，要求各地备案时要落到补充耕地的具体地块，包括项目名称、立项与验收时间、补充耕地面积与地块位置坐标、补充耕地地块前后影像等。此次自然资源部主动公开补充耕地项目与地块信息，将按照“能公开尽公开”的原则，把补充耕地地块叠加到由自然资源部组织生产的最新天地图影像上，截取图片显示补充耕地地块位置，同时选取备案的补充耕地实地照片，连同补充耕地项目信息，以分省份、逐项目的方式在部门户网站公布。截至目前，首批1200个补充耕地项目与地块信息已挂出，具体可在部门户网站“公开栏”板块下“补充耕地项目与地块信息”栏目中进行查询。

“自然资源部将逐步推进、不断完善公开方式和项目范围。同时，在部门户网站上设立‘意见收集’功能，接受社会各界的监督。”刘明松表示，对于社会反映补充耕地存在问题的，将及时反馈给所在地自然资源主管部门进行核实。经最终核定问题属实的，自然资源部将从储备库中退回补充耕地项目、删除补充耕地指标，督促地方整改处置；发现违法违规行为的，还将移交有关部门进一步查核并追究责任。

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