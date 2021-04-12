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蚂蚁再被约谈：规范有序才能行稳致远

2021年04月12日18:07 | 来源：甜甜余味
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4月12日，人民银行会同两会一局再次约谈蚂蚁，人民银行副行长潘功胜随后在答记者问中发布了多条权威信息。以蚂蚁集团为代表的平台企业将走向何处，轮廓也越来越清晰。

首先，规范发展的思路愈发清晰。从去年党的十九届五中全会、中央经济工作会议到3月15日刚刚召开的中央财经委员会第九次会议，都对强化反垄断和防止资本无序扩张等作出了一系列重要部署，对切实防范风险提出了明确要求，政策背景可谓一以贯之。尤其是在最近的中央财经委员会第九次会议上，最高领导人特别强调：“我国平台经济发展正处在关键时期，要着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，营造创新环境，解决突出矛盾和问题，推动平台经济规范健康持续发展”。无论从政策层面、还是实际操作，无论是立足当下、还是谋篇布局，都将平台经济的重要性提到了新高度，更进一步明确了“依法经营、守正创新、健康发展”才是平台经济的立身之本。

此外，细读《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“平台经济”不仅是个热词，也是未来的发展方向之一。惟其重要，才更要加强规范，方能为健康发展保驾护航，才能真正保护好企业家精神、保护好民营企业的良性发展，为各类市场主体提供更健康的环境。

第二，整改的方案框架愈发清晰。答记者问首先肯定了蚂蚁集团的整改进展，称他们“在金融管理部门指导下制定整改方案，积极开展整改工作”。然而，重点还在后头——从方向性要求到具体方案，对蚂蚁来说，整改显然还有很多事要做：从“把握好工作节奏”到深入推进执行，从加大金融科技创新到确保用户体验不下降，从遵循秩序规范到服务实体经济和群众需求，各方面都需要切实抓好落实。

这次答记者问公布的整改内容仍然是五条，但是每一条都更具体更深入。比如，在纠正不正当竞争行为方面，明确提出要“断开支付宝与‘花呗’‘借呗’等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为”；在严格落实审慎监管要求方面，具体指出要“控制高杠杆和风险传染”……在整改工作逐步细化、不断延展的过程中，可能也有越来越多的“存量”问题甚至“增量”问题显现出来。这些问题不仅是蚂蚁要面对的，其解决程度、解决水平，还关系到所有平台企业的行业规范、操作准则，关系到整个平台经济的健康和可持续发展。

第三，公平监管和开放合作的态度愈发清晰。

一是“金融为本，科技赋能”。答记者问指出，“平台企业开展金融业务应以服务实体经济、防范金融风险为本，不能使科技成为违法违规行为的‘保护色’”。这一表述在指出科技将为这一新经济业态带来新动能的同时，也表明了监管部门的态度——对包括蚂蚁集团等头部企业在内的所有平台企业，打所谓科技“擦边球”、将金融与科技混为一谈、为平台企业披上“科技公司”外衣逃避监管等做法都将行不通，公平监管的阳光将照向平台经济的每一个角落。

二是一如既往地坚持“两个毫不动摇”。答记者问再次强调表态，不仅是要给所有民营企业吃下定心丸，更是说明将持续以实际行动营造健康有序的市场环境，维护好“公平”这一市场经济发展的基石，让源于人民的民营经济更好地服务人民。

三是要“加强国际金融科技监管合作”。生产力决定生产关系，在数字经济驱动下，金融科技澎湃向前的浪潮无法回避。十来年间，金融科技与平台经济快速发展，为监管带来前所未有的挑战。要构建新发展格局，需要我们解决好现在的问题，更需要我们未雨绸缪规划好未来如何防范风险，这就离不开国际合作。从更宏阔的视野来看，这恰恰印证了最高领导人的论述，“中国经济是一片大海，我还要说世界经济也是一片大海。世界大海大洋都是相通的”。面朝大海，张开双臂才能拥抱春暖花开。

潮平两岸阔，风正一帆悬。只有在规范健康的环境下，平台经济才能行稳致远、走向更好的未来！

(责编：牛镛、胡永秋)

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