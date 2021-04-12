4月12日，央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。

央行副行长潘功胜就约谈情况答记者问的信息量大，包括再次约谈蚂蚁集团的考量、蚂蚁集团的整改方案内容、如何加强平台企业的金融监管以及强化国际金融科技监管合作等。

中新社国是直通车用三个关键词，带你看懂这次最新约谈释放的重磅信号。

纠错

从“蚂蚁”发展成“大象”，蚂蚁集团抓住了金融科技加速融合的时机。然后，随着体量的变化，蚂蚁集团前期野蛮生长积累的问题逐渐暴露。究竟有哪些严重问题，在今天潘功胜答记者问中，都能找到。

例如，支付业务存在不正当竞争行为；信息垄断，侵犯个人隐私，损害消费者合法权益；传统金融业务组合包装，规避金融监管，扩大金融风险；资本快速无序扩张形成垄断地位，破坏公平竞争秩序等。

将方向“跑偏”了的公司拉回正轨，纠错恰逢其时。

对照问题清单，蚂蚁集团应不折不扣落实整改，未来更要将监管要求内化成企业经营管理的“肌肉记忆”，视作企业发展的“生命线”，尤其是在服务众多消费者和小微企业的情况下，必须以更高的安全水平、更严的规范准则要求自己。

问题清单在其他平台企业也有共性。推动平台企业自我检视问题，积极主动整改，也是这份答记者问的深意。

立规

鼓励金融科技创新，提升金融服务效率，中国金融发展的方向是明确的。但所有创新，必须在符合审慎监管的前提下进行，这个规矩不容破坏，也只有如此，金融科技才能健康发展。

监管层这次回应了外界关心的三大关切。

如此严管只针对蚂蚁集团吗？

着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，应该说，金融活动要全部纳入金融监管的思路十分清晰。

而潘功胜的此次回答也强调，金融管理部门将坚持“公平监管”和“从严监管”原则。换言之，任何一家企业只要涉及金融业务，金融管理部门就必然公平地实施严管。

看看今年以来各监管部门在规范互联网存贷款业务、加强支付机构监管等方面的措施频频推出，无一不传递出着手扎紧金融科技发展制度笼子的信号。

如此严管会让创新停滞吗？

潘功胜直言，要坚持“金融为本、科技赋能”。平台企业开展金融业务应以服务实体经济、防范金融风险为本，不能使科技成为违法违规行为的“保护色”。

符合监管规则的创新仍可以畅通无阻，中国的创新与监管永远不是“二选一”，创新犹如驱动发展的马车，而监管则是马车上的缰绳，配上缰绳的马车才能沿着正确的方向行稳致远。

如此严管只在中国出现吗？

金融与科技加速融合带来新挑战不仅在中国，“赢家通吃”造成的市场垄断和不公平竞争，过度采集客户数据给个人隐私安全形成的威胁等同样引发了主要经济体监管部门的警惕和响应。

从监管理念的讨论，到监管方法的探索，再到监管内容的细化，主要经济体先后出台若干直接针对大型科技公司的法律法规，大数据、人工智能等科技元素也更多地运用在监管实践中，以提升监管能力。

就像美国互联网大公司微软、亚马逊等都曾因垄断问题多次出现在听证会上，它们在美国本土和欧洲地区所缴纳的罚款也是天价；德国则在2020年通过《反对限制竞争法》第十次修正案，加强对BigTech的监管等。

潘功胜表态非常明确，中国金融管理部门愿进一步加强与国际金融组织和各国监管当局在反垄断、数据监管、运营管理、消费者保护等方面的合作，推动制定金融科技监管规范，加强监管协调，共同打造开放、包容、安全的金融科技生态环境，提升金融业创新能力，同时防范跨境监管套利和金融风险跨境传染。

添动力

整改是一项长期工作，有了全面可行的方案只是第一步，蚂蚁集团后续如何落实才是关键，而金融管理部门将会动态跟踪指导，及时评估整改效果。

该罚的要罚、该改的要改，除此之外，这次约谈给蚂蚁集团也提出新要求：必须积极响应国家发展战略；持续提升普惠金融服务水平；在符合审慎监管要求的前提下，加大金融科技创新，提升金融科技领域的国际竞争力等。

“让天下没有难做的生意”，是蚂蚁集团早期创业时给自己定下的目标。在不折不扣地落实整改方案后，希望蚂蚁能够找回自己的初心，更好地服务实体经济，也为国家发展注入动力。

蚂蚁集团只是众多平台企业、民营企业的缩影，官方释放的信号也显示出，将一如既往地鼓励民营经济发展、支持民营企业创新，民营企业家们仍可大胆放心地继续投入“真实”的创新研发，在公平竞争的市场环境下，监管将为其“护航”。

总而言之，强力监管只是手段，健康发展才是目的，让创新的红利“到群众身边去”，也要到国家发展战略中去。

（稿件来源：中新社“国是直通车”）

(责编：牛镛、胡永秋)