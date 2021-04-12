4月12日，金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团，明方向、亮态度、提要求。

明方向。党的十九届五中全会、中央经济工作会议及中央财经委员会第九次会议提出，要强化反垄断和防止资本无序扩张。要从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，推动平台经济规范健康持续发展。这为强化平台企业金融监管、规范平台经济竞争秩序提供了行动指南和根本遵循，也为平台经济的高质量发展指明了方向。将引导平台企业回归服务实体经济和人民群众的本源，更好地把握平台经济发展规律，在守正创新中进一步激发市场活力和科技创新能力。

亮态度。一方面，鼓励、支持、推动平台企业发展的态度不会改变；另一方面，坚持公平监管和从严监管原则，促进公平竞争，反对垄断的态度更加鲜明。科技不能成为平台企业的“保护色”，不能成为平台企业逾越法律、道德等规则底线的借口。金融科技并未改变金融的风险属性，其“底色”仍是金融。金融业务必须持牌经营，金融活动必须全部纳入金融监管。

提要求。健康持续发展的前提是规范。金融科技平台在提高金融服务效率和普惠性方面发挥积极作用的同时，其高速扩张也带来了“数据垄断”、破坏竞争、损害用户合法权益等严重问题。金融管理部门“立规矩”“补短板”，刻不容缓。此次约谈，金融监管部门提出的针对性要求覆盖支付、个人信息保护、关联交易、公司治理及信贷、保险、理财等领域，措施明确、步骤清晰，无疑是在为整个平台经济的金融监管“打样”。

蚂蚁集团整改方案的制定只是第一步，接下来蚂蚁集团还要对标整改方案，不折不扣地达到监管要求。其他平台企业也应对照监管要求，坚持以服务实体经济、防范金融风险为本，发展和规范并重，不断强化合规意识，巩固和增强国际竞争力。

规范发展才有平台经济更好未来。我们相信，以蚂蚁集团整改为节点，平台企业将在规范中迎来一个新的起点，更加稳健、更高质量发展的大幕正徐徐拉开。（本文来源：经济日报客户端 作者：金观平）

(责编：牛镛、胡永秋)