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住房和城乡建设部：大力发展保障性租赁住房

2021年04月12日18:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月12日电（记者王优玲）住房和城乡建设部要求，大力发展保障性租赁住房，尽最大努力帮助新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体缓解住房困难。

　　记者12日从住房和城乡建设部获悉，近日该部门召开保障性租赁住房工作座谈会。住房和城乡建设部副部长倪虹说，发展保障性租赁住房是党中央、国务院作出的重大决策部署，各地要充分认识发展保障性租赁住房的重要意义，坚持以人民为中心的发展思想，增强工作的积极性、主动性。

　　北京、上海、广州、深圳、福州、南宁等6个城市政府及住房城乡建设部门负责人参加了座谈会。倪虹强调，城市人民政府要把发展保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房问题列入重要议事日程。

　　“人口流入多、房价较高的城市，要科学确定‘十四五’保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划，由政府给予土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。”他指出，要积极利用集体建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设和改建保障性租赁住房，坚持小户型、低租金，尽最大努力帮助新市民、青年人特别是从事基本公共服务人员等群体缓解住房困难。

(责编：牛镛、胡永秋)

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