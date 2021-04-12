人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日晚间消息，人民银行今日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰、宏观审慎管理局局长李斌、金融市场司司长邹澜等出席会议，并就货币政策、经营贷款入楼市、数字人民币等热点问题回答了记者提问。

货币政策稳字当头 货币信贷保持合理增长

孙国峰表示，今年以来货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长。从总量看，3月末M2同比增长9.4%，社会融资规模同比增长12.3%，增速比上年同期高0.8个百分点。一季度金融机构新增贷款7.67万亿元，同比多增5741亿元，对经济恢复保持了稳固的支持力度，有力支持了经济恢复、稳中加固、稳中向好，从全年看M2和社会融资规模增速同名义经济增速是基本匹配的。

从结构看，对特殊时期出台的政策分类施策、适时适度调整，1.8万亿元再贷款再贴现已于去年实施完毕，普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划两项直达货币政策工具按照国务院部署延续至2021年12月末，以促进“稳企业”、“保就业”。同时创新货币政策工具，对于科技创新、小微企业、绿色发展等需要长期支持的领域进一步加大政策支持力度。从利率看，2021年2月企业贷款利率为4.56%，较改革前的2019年7月下降0.76个百分点，创有统计以来最低水平。小微企业综合融资成本稳中有降，有力支持了实体经济。

“下一步要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，做到小微企业综合融资成本稳中有降，促进经济平稳健康运行，推动经济高质量发展。”孙国峰说。

作假骗取经营性贷款入楼市 需要依法依合同追回贷款

邹澜认为，近年来经营性贷款在满足小微企业的临时的周转性资金需求，提升企业持续运营能力方面发挥了积极作用，为做好“六稳”工作，落实“六保”任务提供了有力支持。“但是在部分房价上涨预期较强、炒作氛围较浓的热点城市，也出现了骗取银行经营贷实际用于购房的现象，甚至有些还涉及有组织的违法活动。如果不能及时得到遏制，不仅会影响房地产调控政策的实施效果，而且会挤占支持实体经济特别是小微企业发展的信贷资源。”

邹澜介绍，前一段时间在深圳、广州、上海、北京等地方，金融监管部门已经要求银行对这个问题进行自查，个别城市还在一定范围组织了监管检查，初步已经摸清了典型案例的典型做法和关键的违法环节。在这个基础之上3月26日银保监会、住建部、人民银行三部委联合发布了《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，从加强信贷管理、银行内部管理、中介机构管理等方面提出了进一步的明确要求，根据这个文件，有关地方正在组织、准备进行监管核查。《通知》还特别提出各地要畅通违规问题投诉举报路径，联合排查违规线索。前一阵深圳市收到相关的举报，深圳市的七部门联合对外发布了通告，对举报提及的线索要进行进一步深入的联合调查。这种调查是非常有必要的，人民银行也会持续地跟踪和关注相关调查的进展和最后的处理情况。

“在解决这一问题的过程中，人民银行也希望商业银行不要因为这一问题影响到对小微企业的金融服务质量。对于经过必要的、正常的核查程序，确实是因为违法违规活动和银行工作人员无法立即识别的问题，应该也是在银行的基层员工和基层行的尽职免责范围之内。对于发现的这些因为作假骗取贷款的，需要依法依合同追回贷款。当然，涉及到购房人由于是受不法机构和人员的蛊惑、欺骗，通过作假的行为获得了贷款被银行追回造成损失的，可以向相关部门、法院主张自己的权利。”邹澜说。

数字人民币试点范围有序扩大 正式推出暂无时间表

李斌介绍，2019年底数字人民币试点、测试相继在深圳、苏州、雄安、成都四地及北京冬奥会场启动。到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富，应用模式也是持续创新，系统运行总体稳定，初步验证了数字人民币在理论政策、技术和业务上的可行性和可靠性。

“数字人民币试点测试坚持稳妥、安全、可控原则，以受邀白名单用户小额交易为主，目前参与人数、参与笔数、净兑换的金额总体上还是比较小的。试点过程中各方面对数字人民币都有比较高的兴趣，试点地区用户的积极性比较高，试点场景现在覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。”李斌说。

下一阶段，人民银行将根据试点参与各方的反馈，不断完善和优化数字人民币技术、业务和政策方案，深入探索数字人民币应用模式，强化数字人民币通用性和普惠性，完善产品功能和应用性，提升系统的安全性、稳定性。李斌表示，试点地区目前总体上仍然处于试点测试阶段，什么时候正式推出现在还没有时间表。

(责编：罗知之、章斐然)