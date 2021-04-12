新华社北京4月12日电（记者吴雨）中国人民银行12日发布金融统计数据显示，一季度我国人民币贷款增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。3月份，我国人民币贷款增加2.73万亿元，同比少增1039亿元。

央行数据显示，3月末，我国人民币贷款余额180.41万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点。一季度，以实体经济贷款为主的企（事）业单位贷款增加5.35万亿元，其中中长期贷款增加4.47万亿元。

从货币供应看，3月末，我国广义货币（M2）余额227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点；狭义货币（M1）余额61.61万亿元，同比增长7.1%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.1个百分点。

同日发布的社会融资数据显示，3月末，我国社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。一季度，我国社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元。

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