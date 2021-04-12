新华网北京4月12日电（记者 王佳宁）4月10日，由交通运输部主办，中国交通报社、菏泽市政府、山东省交通运输厅承办的2021年“我的公交我的城”重大主题宣传活动在山东省菏泽市举行启动仪式。

4月10日， 2021年“我的公交我的城”重大主题宣传活动在山东省菏泽市举行启动仪式。图为启动仪式现场。新华网记者 王佳宁 摄

启动仪式上，交通运输部政策研究室二级巡视员李占川表示，公共交通系统是一座城市的窗口和名片，是交通运输系统的重要组成部分。希望各地能抓住主题宣传活动契机，集聚更多社会力量共同推进公交优先和公交事业健康发展；积极推进公交都市创建工作，全方位、多视角总结公交发展好做法、好经验；凝聚行业精气神，推进提升行业软实力，向全社会讲好公交故事、传播好公交声音。

图为启动仪式现场。新华网记者 王佳宁 摄

10日至11日，部分中央媒体、行业媒体及省内媒体组成采访团，在山东省菏泽市实地采访当地公交发展成就。

启动仪式过后，有关工作人员介绍菏泽市公交发展情况。新华网记者 王佳宁 摄

据了解，目前菏泽市城区公交运营车辆达到1366部，运营常规公交线路55条，定制公交190多条，线路总长2400多公里，日均发送5800多个班次，日均客运量达15万人次。

菏泽城际公交目前有线路13条，车辆507辆。菏泽城际公交在市区内设立了城际公交公司、汽车总站、火车站3处发车区，各县区在汽车站设立了发车区。

在菏泽城际公交公司发车区，乘客王林彩向记者表示，他经常往返于菏泽市区至曹县之间，城际公交开通之前该路线由私人运营，单程票价十五块钱，城际公交开通后，票价三块钱，刷公交卡还能享受到八折优惠，也就是两块四毛钱。“公交改革的红利让老百姓享受了，非常有幸福感”，王林彩说。

菏泽城际公交票价是政府指令性定价，除菏泽至定陶票价为两元外，其余线路均为三元。票价的大幅下降，方便了群众出行，节约了群众的出行成本，成为当地近年来开展城乡公交一体化发展的成功典范。

“我的公交我的城”媒体采访团自2016年起，已先后走进27座城市，深入采访各地公共交通发展举措与成效，宣传推广优秀经验与做法，吸引了社会各界的广泛参与。根据计划，今年的主题宣传活动还将走进河南省驻马店市等地，围绕“城市”和“公交”两大关键词深入采访，采访期间还将举行公交发展座谈会、启动“新能源公交高品质线路”推选展示活动。

(责编：牛镛、胡永秋)