新华社北京4月12日电 题：货币信贷合理增长 服务高质量发展后劲足——解读一季度我国主要金融数据

新华社记者吴雨

一季度，我国人民币贷款增加7.67万亿元，在上年同期基数较高的背景下多增了5741亿元。12日，中国人民银行相关负责人在发布一季度金融统计数据时表示，我国货币信贷合理增长，保持了支持实体经济的连续性、稳定性、可持续性，提高了服务高质量发展的后劲。

一季度，金融机构对实体经济的支持力度不减，信贷多增明显。对此，央行货币政策司司长孙国峰在当日举行的新闻发布会上表示，今年以来，金融机构信贷对实体经济支持力度稳固，金融机构贷款总量平稳合理增长，有效满足了实体经济贷款的需求。

央行的数据显示，3月末，我国广义货币（M2）余额227.65万亿元，同比增长9.4%。

“随着中国率先控制疫情、率先复工复产、率先恢复经济，去年5月以后我国货币政策操作回归了正常，既有力支持了疫情防控和经济社会发展，又没有‘大水漫灌’。”孙国峰表示，今年以来，我国货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长，信贷结构继续优化，预计全年M2和社会融资规模增速同名义经济增速是基本匹配的。

在保持宏观杠杆率基本稳定的背景下，科技创新、小微企业、绿色发展等领域需要进一步加大政策支持力度。

在孙国峰看来，今年以来，我国信贷结构继续优化，金融机构加大对普惠小微企业、制造业中长期贷款的支持。

记者从发布会上了解到，在一季度新增贷款中，以实体经济贷款为主的企（事）业单位贷款增加5.35万亿元，其中中长期贷款增加4.47万亿元。截至2月末，我国普惠小微贷款、制造业中长期贷款余额同比增速分别达到35.5%和38.8%。

与此同时，一季度我国个人住房贷款增速回落。数据显示，3月末，我国个人住房贷款余额同比增长14.5%，比上月和上年同期分别低0.2和1.4个百分点。

下一步，我国货币政策走势如何？

孙国峰介绍，下一步，央行将坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，做到小微企业综合融资成本稳中有降，促进经济平稳健康运行，推动经济高质量发展。

近期，在部分房价上涨预期较强、炒作氛围较浓的热点城市，出现了骗取银行经营贷实际用于购房的现象。

对此，央行金融市场司司长邹澜介绍，金融监管部门已要求银行对此进行了自查，并在一定范围组织了监管检查。

(责编：牛镛、胡永秋)