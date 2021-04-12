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财政部对19家医药企业作出行政处罚

2021年04月12日23:27 | 来源：新华网
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新华社北京4月12日电（记者申铖）财政部12日发布会计信息质量检查公告，依据会计法，对财政部有关监管局检查的19家医药企业作出行政处罚。公告显示，被处罚的19家医药企业存在着使用虚假发票、票据套取资金体外使用，虚构业务事项或利用医药推广公司套取资金，账簿设置不规范等违规行为。

例如，江苏万邦医药营销有限公司2018年支付个人代理商销售推广费用，凭证后附部分发票由与该公司无实质业务往来的第三方公司开具，涉及金额1.4亿元。山东步长制药股份有限公司以咨询费、市场推广费名义向医药推广公司支付资金，再由医药推广公司转付给该公司的代理商，涉及金额5122.39万元。财政部均依法对上述企业处以罚款。

记者了解到，此次公布的行政处罚结果，来自财政部会同国家医保局实施的会计信息质量检查。2019年，针对人民群众长期反映的药价虚高顽疾，两部门对77家医药企业实施了会计信息质量检查，检查聚焦医药产品成本费用结构，摸清了药价虚高成因。

财政部监督评价局二级巡视员刘峰表示，受疫情影响，行政处罚结果公布时间由去年延至今年。除了此次公布的行政处罚，地方财政厅（局）还对其负责检查的其他医药企业就地实施行政处理处罚。检查发现的其他违法违规问题，移交主管机关处理。此次检查震慑了医药企业带金销售、哄抬药价等违规行为，保障了药品集中带量采购等重大改革的顺利推进。

“我们将继续与国家医保局加强合作，切实履行财会监督职责，坚持‘强穿透、堵漏洞、用重典、正风气’，加大执法检查力度，切实提高会计审计质量，保障人民群众利益和重大改革实施。”刘峰说。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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