本报北京4月12日电 （记者吴秋余）中国人民银行12日发布的最新数据显示：今年一季度，我国人民币贷款增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。截至3月末，人民币贷款余额180.41万亿元，同比增长12.6%。

“今年以来，金融机构信贷对实体经济支持力度稳固，贷款平稳合理增长，有效满足了实体经济贷款的需求。”人民银行货币政策司司长孙国峰表示，一季度金融机构新增贷款7.67万亿元，在上年高基数的基础上多增了5741亿元，金融机构信贷投放节奏把握适度，保持了支持实体经济的连续性、稳定性、可持续性，提高了服务高质量发展的后劲。

据初步统计，今年一季度，我国社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加7.91万亿元，同比多增6589亿元。截至3月末，我国社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为179.51万亿元，同比增长13%。截至3月末，广义货币（M 2 ）余额227.65万亿元，同比增长9.4%。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 02 版）

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