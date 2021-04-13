人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一季度人民币贷款增加7.67万亿元

有效支持实体经济

2021年04月13日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月12日电  （记者吴秋余）中国人民银行12日发布的最新数据显示：今年一季度，我国人民币贷款增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。截至3月末，人民币贷款余额180.41万亿元，同比增长12.6%。

　　“今年以来，金融机构信贷对实体经济支持力度稳固，贷款平稳合理增长，有效满足了实体经济贷款的需求。”人民银行货币政策司司长孙国峰表示，一季度金融机构新增贷款7.67万亿元，在上年高基数的基础上多增了5741亿元，金融机构信贷投放节奏把握适度，保持了支持实体经济的连续性、稳定性、可持续性，提高了服务高质量发展的后劲。

　　据初步统计，今年一季度，我国社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加7.91万亿元，同比多增6589亿元。截至3月末，我国社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为179.51万亿元，同比增长13%。截至3月末，广义货币（M2）余额227.65万亿元，同比增长9.4%。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 02 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

推荐阅读
经营贷入楼市？数字人民币进展如何？ 人民银行回应热点问题
　　人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日晚间消息，人民银行今日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰、宏观审慎管理局局长李斌、金融市场司司长邹澜等出席会议，并就货币政策、经营贷款入楼市、数字人民币等热点问题回答了记者提问。 货币政策稳字当头 货币信贷保持合理增长 孙国峰表示，今年以来货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长。…
我国首次公开补充耕地项目与地块信息
　　规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京4月12日电 （记者余璐）12日，记者从自然资源部召开的规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会上了解到，近日，我国首次公开了补充耕地项目与地块信息，首批公开的1200个补充耕地项目与地块信息已在自然资源部门户网站公布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部