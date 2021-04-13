本报北京4月12日电 （记者欧阳洁）蚂蚁集团12日发表声明，回应金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求。声明称，蚂蚁集团高度重视整改工作的严肃性，在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。

蚂蚁集团表示，蚂蚁集团深刻认识到，国家依法规范平台经济发展，将金融活动全部纳入金融监管，是站在全局高度、统筹发展与安全的重要举措，不仅有利于行业健康有序发展，也是维护公平竞争市场环境，推动高质量发展的内在要求。

蚂蚁集团将在金融管理部门的指导下，认真落实整改有关工作，确保全面规范金融业务的经营和发展，同时全力保障业务连续性和服务质量，不断提升对实体经济、小微企业和消费者的服务水平。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 02 版）

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