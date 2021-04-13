人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

蚂蚁集团发表声明——

高度重视整改工作的严肃性

2021年04月13日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月12日电  （记者欧阳洁）蚂蚁集团12日发表声明，回应金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求。声明称，蚂蚁集团高度重视整改工作的严肃性，在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。

　　蚂蚁集团表示，蚂蚁集团深刻认识到，国家依法规范平台经济发展，将金融活动全部纳入金融监管，是站在全局高度、统筹发展与安全的重要举措，不仅有利于行业健康有序发展，也是维护公平竞争市场环境，推动高质量发展的内在要求。

　　蚂蚁集团将在金融管理部门的指导下，认真落实整改有关工作，确保全面规范金融业务的经营和发展，同时全力保障业务连续性和服务质量，不断提升对实体经济、小微企业和消费者的服务水平。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 02 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

推荐阅读
经营贷入楼市？数字人民币进展如何？ 人民银行回应热点问题
　　人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日晚间消息，人民银行今日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰、宏观审慎管理局局长李斌、金融市场司司长邹澜等出席会议，并就货币政策、经营贷款入楼市、数字人民币等热点问题回答了记者提问。 货币政策稳字当头 货币信贷保持合理增长 孙国峰表示，今年以来货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长。…
我国首次公开补充耕地项目与地块信息
　　规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京4月12日电 （记者余璐）12日，记者从自然资源部召开的规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会上了解到，近日，我国首次公开了补充耕地项目与地块信息，首批公开的1200个补充耕地项目与地块信息已在自然资源部门户网站公布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部