人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

科学规划谋布局 因地制宜增活力

特色产业，在乡村“生长”（倾听·乡村振兴新动能）

本报记者  乔  栋  肖家鑫  李茂颖
2021年04月13日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

数据来源：农业农村部
　　制图：汪哲平

核心阅读

山西大同，一朵小黄花成了致富路上的“忘忧草”；山东邹城，一个不到800人的小山村建起65个现代化蘑菇大棚；云南会泽，一株引进的夏草莓“结出”大产业……一个个特色鲜明的致富主导产业在乡村“生长”，助力农民增收，推动农村经济发展，为乡村振兴注入内生动力。

发展产业是脱贫致富最直接、最有效的办法，也是增强贫困地区造血功能、帮助贫困群众就地就业的长远之计。各地因地制宜抓发展，科学规划谋布局，综合考虑土质、气候、劳动力、交通等多重因素，在广大农村，许多特色产业得以培育发展壮大，成为乡村振兴的重要动能。

政府帮扶，“忘忧草”种植标准化

“二月二”刚过，山西省大同市云州区唐家堡村党支部书记师伟就召开村民大会：“唐家堡村经济发展公司去年刚成立，黄花种植产业的标准化是今年的大事。刚开年，我们就准备培训。在选种、除草、施肥、防虫、杀青和晾晒环节，都要严格按照标准进行。”

黄花，又叫“忘忧草”，“莫道农家无宝玉，遍地黄花是金针”。近年来，“大同黄花”的品牌越叫越响，还先后获得国家原产地保护标志、黄花种植和加工标准化示范区等8个国家级认证。

10年前可不是这样。“现在云州区黄花种植面积有17万亩，但10年前只有不到两万亩。”大同市黄花办主任安一平介绍。

种黄花，当地群众总结为“三难三怕”：“浇水难、采摘难、晾晒难”，怕头三年没收成、怕雨涝晒不干、怕价格起落大。所以当地在确立一县一业、推进脱贫攻坚时，就先把这些问题摆在首位，前后出台40多条激励、保障措施：协调在集中流转的黄花地铺设水管；头三年每亩补贴500到1000元；协调保险公司开设“黄花种植自然灾害”“销售目标价格”两个专业险种；通过跨区域购买劳务服务，让集中采摘季节用工得到保证；推广锅炉杀青、简易搭棚晾晒、烘干机烘干等手段，晾晒期间天气播报按小时更新推送……

为了鼓励种植，全区83名支部书记，650名党员带头扩种黄花，81名村干部和能人创办了黄花专业合作社，不仅自己种黄花，还通过土地流转带动贫困户从黄花产业中受益，群众种植黄花的热情重新被点燃。当地还推动建设5万亩标准化黄花种植示范基地，从种植到管护到加工处理，各个环节进行标准化改造。

科技兴农，小蘑菇提升附加值

山东省邹城市大束镇钓鱼台村，这个原本的产业空心村正在发生巨变。在钓鱼台村党支部书记朱玉建看来，是科技和产业的力量，为这里注入了活力。

翻拨蘑菇大棚的土壤，基本都是沙砾。“这沙地没什么肥力，存水也很差，以前种庄稼产量很低。”朱玉建说。乡村振兴专项资金到位，怎么使用？镇党委政府经过多方考察，请来企业和科研人员把脉，最终决定在这里投资建设香菇大棚种植项目。

村里与驻地一家食用菌龙头企业合作，探索出“党支部领办合作社+企业+农户”的运营模式。2019年11月，村里合作社把第一期建设的20个大棚交给7家农户承包经营，由企业派驻技术员提供技术指导，并回购所有香菇产品。仅第一季，村民朱红伟承包的两个大棚纯收入就达到近4万元。“种香菇很有赚头，我现在还掌握了采收和病虫害防治技术，对未来很有信心。”朱红伟说。

钓鱼台村所在的大束镇是远近闻名的蘑菇产业小镇，产业基础雄厚，辐射带动了不少周边村的发展。前两年，蘑菇超级工厂建成，在这里，大部分生产环节实现了智能化、机械化，工人只需操控电脑就能完成“种植”。“目前，工厂可实现日装瓶55万瓶，年产值达4亿元，每天有280吨金针菇从工业生产线上‘种’出来，截至目前已就地培养转化900多名新型职业农民。”工厂负责人介绍。

如今，许多类似农业企业已经形成集群发展，实现种、养、产、销一体化，产业链高度整合，周围村庄也在乡镇引导下，积极发展相关产业。“这样做既扩大了种植规模，也能降低运营成本。”大束镇镇长李平说。

据了解，目前邹城市培育了20多种优质菌菇，年产鲜菇35万吨。截至2020年底，邹城市食用菌年累计种植面积达2230万平方米，产值33亿多元。食用菌企业带动周边村民就近稳定就业，农民通过原材料采购、食用菌产销、土地流转、入股分红、入场工作等方式走上了增收致富之路。

因地制宜，夏草莓延伸产业链

走进云南会泽县待补镇的草莓大棚，草莓苗生机勃勃，最早的一批鲜果今年5月初就可以上市。

2012年，段自东在待补镇种下第一批40亩夏草莓的时候，并没有想到9年后，全县种植面积会达到8万亩。

草莓种植分冬夏两季。地处乌蒙山的会泽，海拔较高、气候冷凉，适合夏草莓种植。我国主要以种植冬季草莓为主，会泽的夏草莓恰恰填补了生产的空白期。“冬季草莓的生产期较短，而夏草莓有长达半年以上的采摘期。”段自东说，“尤其是会泽充沛的光、热、水资源，为发展夏草莓带来了独特优势。”

现在，段自东已经带动近300户农户，种植了上万亩夏草莓，年营业收入突破1亿元，种出的夏草莓供不应求。

采摘期长、产量高、效益好……段自东说，一亩夏草莓平均产量可达1.8吨左右，一亩产值接近4万元，能够带动农户就业增收，普通工人务工收入都能达到两万元以上。

在发展夏草莓产业前，待补镇还是深度贫困山区，出去务工的村民达到了八九成，村里只剩下老人和孩子。“夏草莓种植让当地人在家门口就能务工，很多村民都回到了家乡。”段自东说。

近年来，尝到了产业发展甜头的会泽县不断加大农田基础设施建设力度，仅待补镇就开展土地综合治理和交通、水利、电力等基础设施建设项目100余个，改造中低产田地5万余亩，提高土地产能，有效改善了农业生产条件。

夏草莓产业想要走得更好更远，就要延伸产业链。“除了鲜果销售，我们还发展夏草莓冻果销售和深加工，草莓果脯、烘焙供应的收入现在占到了我们销售额的四成左右。”段自东说，“我们也自建了深加工工厂，不断丰富产品形态，将来会泽的草莓产业一定会取得更好的发展。”

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 07 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

推荐阅读
经营贷入楼市？数字人民币进展如何？ 人民银行回应热点问题
　　人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日晚间消息，人民银行今日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰、宏观审慎管理局局长李斌、金融市场司司长邹澜等出席会议，并就货币政策、经营贷款入楼市、数字人民币等热点问题回答了记者提问。 货币政策稳字当头 货币信贷保持合理增长 孙国峰表示，今年以来货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长。…
我国首次公开补充耕地项目与地块信息
　　规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京4月12日电 （记者余璐）12日，记者从自然资源部召开的规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会上了解到，近日，我国首次公开了补充耕地项目与地块信息，首批公开的1200个补充耕地项目与地块信息已在自然资源部门户网站公布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部