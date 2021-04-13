本报记者 乔 栋 肖家鑫 李茂颖

数据来源：农业农村部

制图：汪哲平

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山西大同，一朵小黄花成了致富路上的“忘忧草”；山东邹城，一个不到800人的小山村建起65个现代化蘑菇大棚；云南会泽，一株引进的夏草莓“结出”大产业……一个个特色鲜明的致富主导产业在乡村“生长”，助力农民增收，推动农村经济发展，为乡村振兴注入内生动力。

发展产业是脱贫致富最直接、最有效的办法，也是增强贫困地区造血功能、帮助贫困群众就地就业的长远之计。各地因地制宜抓发展，科学规划谋布局，综合考虑土质、气候、劳动力、交通等多重因素，在广大农村，许多特色产业得以培育发展壮大，成为乡村振兴的重要动能。

政府帮扶，“忘忧草”种植标准化

“二月二”刚过，山西省大同市云州区唐家堡村党支部书记师伟就召开村民大会：“唐家堡村经济发展公司去年刚成立，黄花种植产业的标准化是今年的大事。刚开年，我们就准备培训。在选种、除草、施肥、防虫、杀青和晾晒环节，都要严格按照标准进行。”

黄花，又叫“忘忧草”，“莫道农家无宝玉，遍地黄花是金针”。近年来，“大同黄花”的品牌越叫越响，还先后获得国家原产地保护标志、黄花种植和加工标准化示范区等8个国家级认证。

10年前可不是这样。“现在云州区黄花种植面积有17万亩，但10年前只有不到两万亩。”大同市黄花办主任安一平介绍。

种黄花，当地群众总结为“三难三怕”：“浇水难、采摘难、晾晒难”，怕头三年没收成、怕雨涝晒不干、怕价格起落大。所以当地在确立一县一业、推进脱贫攻坚时，就先把这些问题摆在首位，前后出台40多条激励、保障措施：协调在集中流转的黄花地铺设水管；头三年每亩补贴500到1000元；协调保险公司开设“黄花种植自然灾害”“销售目标价格”两个专业险种；通过跨区域购买劳务服务，让集中采摘季节用工得到保证；推广锅炉杀青、简易搭棚晾晒、烘干机烘干等手段，晾晒期间天气播报按小时更新推送……

为了鼓励种植，全区83名支部书记，650名党员带头扩种黄花，81名村干部和能人创办了黄花专业合作社，不仅自己种黄花，还通过土地流转带动贫困户从黄花产业中受益，群众种植黄花的热情重新被点燃。当地还推动建设5万亩标准化黄花种植示范基地，从种植到管护到加工处理，各个环节进行标准化改造。

科技兴农，小蘑菇提升附加值

山东省邹城市大束镇钓鱼台村，这个原本的产业空心村正在发生巨变。在钓鱼台村党支部书记朱玉建看来，是科技和产业的力量，为这里注入了活力。

翻拨蘑菇大棚的土壤，基本都是沙砾。“这沙地没什么肥力，存水也很差，以前种庄稼产量很低。”朱玉建说。乡村振兴专项资金到位，怎么使用？镇党委政府经过多方考察，请来企业和科研人员把脉，最终决定在这里投资建设香菇大棚种植项目。

村里与驻地一家食用菌龙头企业合作，探索出“党支部领办合作社+企业+农户”的运营模式。2019年11月，村里合作社把第一期建设的20个大棚交给7家农户承包经营，由企业派驻技术员提供技术指导，并回购所有香菇产品。仅第一季，村民朱红伟承包的两个大棚纯收入就达到近4万元。“种香菇很有赚头，我现在还掌握了采收和病虫害防治技术，对未来很有信心。”朱红伟说。

钓鱼台村所在的大束镇是远近闻名的蘑菇产业小镇，产业基础雄厚，辐射带动了不少周边村的发展。前两年，蘑菇超级工厂建成，在这里，大部分生产环节实现了智能化、机械化，工人只需操控电脑就能完成“种植”。“目前，工厂可实现日装瓶55万瓶，年产值达4亿元，每天有280吨金针菇从工业生产线上‘种’出来，截至目前已就地培养转化900多名新型职业农民。”工厂负责人介绍。

如今，许多类似农业企业已经形成集群发展，实现种、养、产、销一体化，产业链高度整合，周围村庄也在乡镇引导下，积极发展相关产业。“这样做既扩大了种植规模，也能降低运营成本。”大束镇镇长李平说。

据了解，目前邹城市培育了20多种优质菌菇，年产鲜菇35万吨。截至2020年底，邹城市食用菌年累计种植面积达2230万平方米，产值33亿多元。食用菌企业带动周边村民就近稳定就业，农民通过原材料采购、食用菌产销、土地流转、入股分红、入场工作等方式走上了增收致富之路。

因地制宜，夏草莓延伸产业链

走进云南会泽县待补镇的草莓大棚，草莓苗生机勃勃，最早的一批鲜果今年5月初就可以上市。

2012年，段自东在待补镇种下第一批40亩夏草莓的时候，并没有想到9年后，全县种植面积会达到8万亩。

草莓种植分冬夏两季。地处乌蒙山的会泽，海拔较高、气候冷凉，适合夏草莓种植。我国主要以种植冬季草莓为主，会泽的夏草莓恰恰填补了生产的空白期。“冬季草莓的生产期较短，而夏草莓有长达半年以上的采摘期。”段自东说，“尤其是会泽充沛的光、热、水资源，为发展夏草莓带来了独特优势。”

现在，段自东已经带动近300户农户，种植了上万亩夏草莓，年营业收入突破1亿元，种出的夏草莓供不应求。

采摘期长、产量高、效益好……段自东说，一亩夏草莓平均产量可达1.8吨左右，一亩产值接近4万元，能够带动农户就业增收，普通工人务工收入都能达到两万元以上。

在发展夏草莓产业前，待补镇还是深度贫困山区，出去务工的村民达到了八九成，村里只剩下老人和孩子。“夏草莓种植让当地人在家门口就能务工，很多村民都回到了家乡。”段自东说。

近年来，尝到了产业发展甜头的会泽县不断加大农田基础设施建设力度，仅待补镇就开展土地综合治理和交通、水利、电力等基础设施建设项目100余个，改造中低产田地5万余亩，提高土地产能，有效改善了农业生产条件。

夏草莓产业想要走得更好更远，就要延伸产业链。“除了鲜果销售，我们还发展夏草莓冻果销售和深加工，草莓果脯、烘焙供应的收入现在占到了我们销售额的四成左右。”段自东说，“我们也自建了深加工工厂，不断丰富产品形态，将来会泽的草莓产业一定会取得更好的发展。”

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 07 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)