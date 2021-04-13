本报海口4月12日电 （记者周亚军）上海泛亚航运有限公司“飞云河”轮近日在海南洋浦国际集装箱码头顺利加注保税燃油93吨，节约人民币4.1万元，降幅约12%。这是自国家五部委联合下发《关于海南自由贸易港内外贸同船运输境内船舶加注保税油和本地生产燃料油政策的通知》（以下简称《通知》）后实施的首船加注业务，开启了海南自贸港保税燃油加注业务新篇章。

为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，财政部、交通运输部、商务部、海关总署、国家税务总局等五部委发布了《通知》，明确全岛封关运作前，对以洋浦港作为中转港从事内外贸同船运输的境内船舶，允许其在洋浦港加注本航次所需的保税油；对其在洋浦港加注本航次所需的本地生产燃料油，实行出口退税政策。《通知》将这两种油品统称为“不含税油”，规定境内船舶加注的本航次所需不含税油，免征关税、增值税和消费税。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 10 版）

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