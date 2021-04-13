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进博会效应持续释放

第四届筹备工作顺利，各国企业报名踊跃

本报记者 罗珊珊
2021年04月13日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　通过融合湿度调节功能，在确保温度、空气清洁度的基础上，实现40%—60%恒定湿度控制……第三届中国国际进口博览会上首发的松下“6恒气候站”系统，已于今年3月在中国市场发售，同期上市的还有在进博会上备受关注的松下步行训练机器人。

　　近年来，进博会正成为全球优质商品进入中国市场的快速通道。从小批量散装到大规模贸易进口，在进博会的带动推介下，东帝汶咖啡豆迅速打开中国市场，预计今年订单将达到500万美元。

　　“3届进博会，见证了中国不断扩大开放的决心，也为全球企业进入中国市场、扩大在华发展提供了重要平台。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，松下已连续3年参加进博会，不仅实现了企业的长足发展，也不断为中国消费者带来健康养老、生鲜食品、空气质量安全等方面的新解决方案，优势互补、互利共赢。

　　“进博会的平台为我们带来了两大机遇，首先，这是我们向中国消费者展示产品和未来前景的平台；其次，我们通过与社会各界的互动交流，充分评估展品的市场潜力，为今后引进和调整产品做出准备，进博会是我们未来产品的试金石。”通用汽车全球执行副总裁柏历表示。

　　展品变商品、展商变投资商。经过3年发展，进博会联通中国和世界，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断凸显，成为全球共享的国际公共产品。“朋友圈”越来越大，交易采购及投资项目落地成果丰硕，进博会溢出带动效应持续放大。

　　举办多场线上推介会，第二批160家参展商名单公布……目前，第四届进博会各项筹备工作进展顺利，各国企业参展报名积极踊跃。作为连续3年参展的老朋友，福维克早在第三届进博会上就签署了未来3年连续参展的合作备忘录。“通过进博会，福维克被越来越多的中国消费者熟知和喜爱。我们对进博会充满了期待，希望能和过去一样，满载而归。”福维克中国区总经理查生表示。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 10 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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