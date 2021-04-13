3月CPI同比上涨0.4%
工业消费品价格近一年来同比首涨
2021年04月13日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月12日电 （记者陆娅楠）国家统计局日前发布的3月份全国CPI（居民消费价格指数）显示，3月CPI由上月下降0.2%转为上涨0.4%。
从环比看，受春节后需求季节性回落影响，CPI由上月上涨0.6%转为下降0.5%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。
国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，由于天气转暖，鲜菜大量上市，价格由上月上涨1.8%转为下降14.5%；生猪生产持续恢复，猪肉价格下降10.9%，降幅比上月扩大7.8个百分点；春节后消费需求有所回落，牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉、水产品和鲜果价格均由涨转降，降幅在0.2%—1.7%之间。
从同比看，由于翘尾负向影响大幅减弱，CPI由2月的下降0.2%转为3月的上涨0.4%。其中，食品价格下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.7%，影响CPI上涨约0.56个百分点。
董莉娟分析，非食品中，3月工业消费品价格同比上涨1.0%，为近一年来同比首次上涨，主要是汽油和柴油价格分别上涨11.9%和12.8%带动。
《 人民日报 》（ 2021年04月13日 10 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)
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