本报南京4月12日电 （孙保忠）2021中国溧阳茶叶节暨天目湖旅游节日前在江苏溧阳长三角物理研究中心开幕。这届“两节”，溧阳市茶业协会及茶叶企业提出茶叶简化包装绿色宣言，承诺在生态保护、产业发展、品牌塑造等方面积极行动，坚持绿色协调发展，将生态优势转化为发展优势，充分释放溧阳生态红利。

自1991年创办溧阳茶叶节以来，溧阳以茶为媒，探索出一条以生态创新、城乡融合为特色的发展新路。截至2020年年底，溧阳全市茶园面积达7.2万亩，各类特色民宿近300家，年营业收入近10亿元。

开幕式当天还举办了重大项目签约仪式，现场集中签约高效光伏电池智能制造、中关村时代上汽与上汽时代二期、南京航空航天大学天目湖校区南区等18个项目，投资总额达423.2亿元。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 10 版）

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