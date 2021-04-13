本报记者 汪文正

四月六日，在浙江宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头，一艘集装箱货轮正在进行卸载作业。

姚 峰摄（人民视觉）

3月30日，在位于新疆塔什库尔干塔吉克自治县的中国-塔吉克斯坦边境卡拉苏口岸，中方车辆驶向集装箱正面吊车作业现场。

新华社记者 赵 戈摄

3月25日，位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区内的燕窝加工贸易基地，工人正在作业。

徐星瀚摄（人民视觉）

4月8日上午12时20分，从德国始发、满载货物的“长安号”返程中欧班列，顺利入境到达阿拉山口口岸，这是今年该口岸通行的第1500列中欧班列。目前，“渝新欧”“郑新欧”“长安号”“蓉新欧”等22条中欧班列线路经过阿拉山口，通达德国、波兰等13个国家，往来运送货物200余种。去年以来，中欧班列开行数量、货物运载量节节上升，连创新纪录，成为中国对外开放一大亮点。

中国对外开放从东部沿海起步，由东向西、由点及面，开放布局在空间上向纵深推进。“十四五”规划纲要提出，在巩固东部沿海地区和超大特大城市开放先导地位的同时，加快中西部和东北地区开放步伐，助推内陆地区成为开放前沿，推动沿边开发开放高质量发展。未来，中国区域开放布局有望更加优化，构建形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

对外开放“向西看”

东部沿海地区一直是中国对外开放格局中的耀眼明星，如今，中西部地区和内陆、沿边地区也走向舞台中央。

“尝尝俄罗斯的巧克力，楼下超市就有，味道好、分量足，价格还便宜。你看这哈萨克斯坦的挂毯，样子真不赖。”乌鲁木齐市民孙军家里，进口商品不少，“新疆是亚欧大陆的心脏，这里是全世界离海最远的地方。可你能想到吗？我们这里能吃上印度洋的海鲜！”近几年，中巴经济走廊上大项目不断。鲳鱼、龙虾、石斑鱼……从瓜达尔港到红其拉甫口岸，只需短短几天，来自邻国巴基斯坦的海鲜就能端上新疆人的餐桌。

从东到西，中国全方位对外开放的大门越开越大。

“十四五”规划纲要提出，加快中西部和东北地区开放步伐，支持承接国内外产业转移，培育全球重要加工制造基地和新增长极。

在四川，家电制造企业长虹集团正快速拓展海外业务。2020年，长虹全面进入亚马逊、Lazada等电商平台，海外电商年度销售同比增长3倍以上。“去年，我们落成投产了国内首条‘5G+工业互联网’生产线，批量上市了一系列新产品。研发费用加计扣除率的大幅提高，为企业每年节省1.81亿元，可以有更多资金投入到创新研发中。”长虹集团董事长赵勇说。

熙熙攘攘的深圳罗湖口岸、货物吞吐量全球第一的宁波舟山港……过去，东部沿海地区的“明星”口岸不少。在广袤的内陆地区，国家一类口岸却不多，一些中西部省份仅设有1-2个。

“十四五”规划纲要明确，将研究在内陆地区增设国家一类口岸，助推内陆地区成为开放前沿。

专家认为，这将缩小东西部发展差距，有助于补齐内陆、沿边地区对外开放短板。“内陆开放高地拥有一类口岸十分必要。一类口岸能够提升贸易便利化程度，提高关检效率，降低贸易成本和物流成本，提升区域吸引力和产业竞争力。”中南财经政法大学教授钱学锋说。

近年来，中西部和东北地区在提高对外开放水平方面不断发力。来自商务部的数据显示：对外贸易方面，2020年，中西部地区承接加工贸易梯度转移取得积极成效，进出口增长11%，占比提升1.4个百分点至17.5%；利用外资方面，2020年，东北地区和中西部地区部分省份吸收外资规模增长明显，辽宁、湖南、河北等省份分别增长13.7%、28.2%和35.5%。

“中国对外开放正在‘向西看’。”对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡在接受本报记者采访时指出，随着外贸依存度下降，中国的超大规模市场优势逐步显现，东中西部地区梯度开放格局逐渐形成，中西部地区、内陆地区在经济发展、对外开放等领域对东部沿海地区形成快速追赶态势，更加优化的区域开放格局正在形成。

东部“领头雁”飞得更稳

在浙江自贸区宁波片区，德资企业宁波怡人玩具有限公司技术人员正对一款从筷子中汲取设计灵感的竹制儿童玩具进行测试。浙江一直是中国面向欧洲国家开放合作的重要窗口，为欧洲企业在华投资兴业搭建了高质量平台。如今，这家公司已经在宁波当地建立起本土化的设计、技术、制造、营销团队，探索以浙江本地的毛竹为原材料生产高端环保竹木玩具。

深耕中国市场多年，外资企业看中的早已不是中国的低成本优势，“宁波的营商环境令人满意，公司在广阔的中国市场大有可为。目前，我们20%左右的产品销往中国市场，这一比例还在持续上升。”公司董事长彼得·汉斯丹说。

东部沿海地区一直是对外开放格局中的“优等生”。2020年，中国实际使用外资规模近万亿元人民币，创历史新高。其中，东部地区吸收外资增长8.9%，占比88.4%，主要引资省份山东、浙江更是大幅增长20.3%、18.3%，发挥了强劲带动作用。

如今，“优等生”也没闲着，而是努力推动外贸模式从“两头在外，大进大出”向“优进优出”转变，走出一条塑造新优势、向产业链高端攀登的对外开放新路子。

“十四五”规划纲要提出，深入推进山东新旧动能转换综合试验区建设。在济南、青岛、烟台“三核引领”下，山东正掀起高水平对外开放新高潮。“去年，普华永道在青岛发布了《新形势下全球化转型与‘一带一路’倡议的驱动力》研究报告。作为‘一带一路’的海陆双向桥头堡，青岛市对外投资与利用外资总额和增长幅度均居全国前列。”普华永道会计事务所合伙人兼山东主管合伙人张国俊这样评价。

东部沿海地区在对外开放领域经验丰富、优势突出。“十四五”规划纲要提出，将巩固东部沿海地区和超大特大城市开放先导地位，率先推动全方位高水平开放。按照规划纲要要求，“率先”作用体现在更高层次参与国际经济合作和竞争，打造对外开放新优势，率先建立全方位开放型经济体系。

规划纲要同时指出，“十四五”期间将构建区域产业梯度转移格局。专家分析，在此背景下东部沿海地区将成为“领头雁”，带动中西部、东北和内陆沿边地区实现高水平对外开放，产生“雁阵效应”。“在全球范围内，中国市场重要性日益提升。就企业而言，在华经营重心将从东部沿海向中西部内陆转移，例如近年来戴尔、富士康等企业纷纷在中西部、内陆地区加大投资；就国家而言，对外开放的布局也从东部沿海地区向中西部和内陆地区推进。”崔凡说。

陆海联动、东西互济

“十四五”开局之年，中西部和东北地区开放步伐进一步加快，各类市场主体对此充满信心。

“建设长吉图开发开放先导区写入‘十四五’规划纲要，生意肯定会越做越好。”金永是吉林省延吉市一名导游，同时和朋友经营着朝鲜族民俗旅游生意，为游客提供餐饮、住宿、民俗体验等多种服务。最近，他忙着为客房增加韩语标识，“楼上楼下都得重新装修。边贸热起来了，‘铁公机’建起来了，等周边国家疫情控制住，游客一定会踏破门槛的。”

“支持广西建设面向东盟的开放合作高地”——面向“十四五”，广西在中国区域开放布局中有了新定位，企业也迎来新机遇。“作为参与建设‘一带一路’南向通道的林业领域龙头企业，广西林业集团将集中并盘活资金，做到稳产稳岗；抓住机遇实现转型升级，推动企业发展。”广西林业集团总经理助理黄超说。

下一步，如何构建形成“陆海内外联动、东西双向互济”的区域开放格局？

东部沿海地区和超大特大城市在继续巩固开放先导地位的同时，对外开放能级也将继续提升。

广东将深入开展“粤贸全球”计划，推动广交会、高交会、海丝博览会、加博会等重点展会提质增效，大力开拓东盟、日韩等区域市场，加强与“一带一路”沿线国家贸易合作。浙江将加快构筑开放新优势，高水平建设宁波、杭州、金义新片区，扩大中国-中东欧“17+1”经贸合作示范区影响，推动“义新欧”班列提质扩量等。

中西部和东北地区高水平对外开放也将向纵深发展。

广西将推进中国-东盟跨境物流体系建设，打造“一站式”外商投资促进服务平台，实施北部湾国际门户港扩能优服等四大行动，深入推进与东盟国家基础设施互联互通。云南提出将建设面向南亚东南亚辐射中心，着力提升基础设施、产业体系、外贸外资等辐射力。西藏提出建设面向南亚开放的国际通信出入口节点，推进跨喜马拉雅立体互联互通，积极扩大与南亚毗邻各国和地区交流等。

此外，基础设施建设的支持力度将同步跟进。“十四五”期间，国家将推进建设一系列沿边抵边公路、与周边互联互通铁路，推进中欧班列运输通道和口岸扩能改造，支持边境城镇提升承载能力等，为内陆、沿边对外开放高质量发展增添新引擎。

“一方面，东部沿海地区和超大特大城市的资源集聚效应仍然强劲，全球价值链核心节点正逐步形成；另一方面，中西部和东北地区提供了广阔的开放腹地，在吸引资金、技术、数据等要素方面有其独特优势，应立足自身禀赋，充分利用超大规模国内市场优势，努力培育集聚中心。”崔凡认为，东中西部各个地区同为对外开放前沿，应更有针对性地发挥开放功能，共同打造内外资更加平等、内外贸更加融合的全方位高水平对外开放格局。

(责编：程宏毅、岳弘彬)