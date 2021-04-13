崔 凡

今年是“十四五”开局之年，也是中国迈入新发展阶段的新起点。站在新的历史交汇点，中国对外开放进入新阶段，面临新问题。改革开放40余年来，中国东部沿海、中西部和东北地区对外开放水平不断提高，但在梯度开放格局影响下，各区域对外开放在范围和深度上差异较大。贯彻新发展理念，构建新发展格局，需要实现更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。

优化区域开放布局，在对外开放领域贯彻新发展理念，也应坚持问题导向。不同地区要结合自身特点，承担不同的开放任务，服务不同的国家战略，共同成为开放前沿，实现全方位、差异化的高水平对外开放。

东部沿海地区和超大特大城市对外开放优势突出、经验丰富，区域经济中的外向型成分比重大。未来，这一地位有望进一步巩固。近年来，东部沿海地区人均收入水平持续提升，人力资源成本逐步提高，劳动密集型加工制造业传统优势有所削弱。同时，这一地区资金、信息、人才、技术集聚度高以及市场容量大的优势日益凸显，有望率先向全球价值链的中高端攀升，更好发挥创新对经济发展的驱动作用，扩大经济辐射范围，实现产业升级。在此过程中，东部地区传统优势产业可根据不同情况，一方面向内地梯度转移，带动中西部地区经济发展和对外开放，另一方面加快“走出去”，辐射“一带一路”沿线国家，打造全球贸易中心、航运中心、金融中心和低碳高增值制造业中心。

中西部和东北地区、沿边地区也将形成对外开放新高地，打造产业转移承接中心，与东部沿海地区同步实现产业升级，探索出一条有别于东部沿海地区经验的对外开放推进路径。在此基础上，这一地区将形成新的产业集聚中心，不走“两头在外、大进大出”的老路，更加依托国内大市场和产业链，内销外销并举，实现内外贸一体化发展。通过构建以新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以中欧班列、陆海新通道等大通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等为依托的互联互通网络，推动共建“一带一路”高质量发展，衔接国内京津冀协同发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施，上述地区有望在陆海内外联动、东西双向互济的开放格局中找到各自定位。同时，在内陆地区增设国家一级口岸，使沿边地区开放与开发互相促进，也将推动形成东、中、西部全方位开放前沿。

40余年来，中国对外开放与区域协调发展相互促进、相得益彰。近年来，西部地区经济总量增速持续快于东部地区，中部地区崛起趋势明显。一方面，这与国内大循环主体地位日益巩固密不可分，另一方面，这也同中国对“一带一路”沿线国家特别是对东南亚、中亚、南亚、东欧等区域国家的开放通道逐步畅通有关。区域开放布局优化将有助于解决区域、城乡发展不平衡问题，促进区域协调发展。

迈入新发展阶段，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，实行高水平对外开放与促进区域协调发展将更加紧密地结合起来，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供强劲动能。

（作者系对外经济贸易大学国际经贸学院教授）

(责编：程宏毅、岳弘彬)