◎本报记者 李 禾

关于储存在东京电力福岛第一核电站内的核污水，日本政府基本确定以放入海洋的形式进行处理，最早将在4月13日召开阁僚会议并正式决定。

据报道，东京电力共准备了约1000个储水罐，目前9成已装满。所有储水设施的总容量约为137万吨，预计到2022年秋季达到极限。

对此，国际环保组织绿色和平表示强烈谴责。4月12日，绿色和平日本办公室气候与能源项目主任铃木一枝在接受科技日报记者采访时说，如果日本政府内阁正式做出决定，将目前储存在福岛第一核电站超过123万吨核辐射废水排入太平洋海域的话，这是无视生态环境的决定。“不仅再次让福岛居民失望，也让生活在周边及环太平洋地区的居民暴露在核辐射的风险中。尽管日本有技术、有条件在福岛第一核电站所在地点及周边无人区建设更多长期储存罐，一定程度上将核辐射扩散的风险控制在最小范围内。然而，政府内阁却选择了最节省成本的方式——把核污水倾倒入太平洋。”

鉴于福岛核事故处理后废水总量大、氚浓度高等因素，生态环境部核与辐射安全中心首席专家刘新华此前接受科技日报记者采访时也表示，日本政府应考虑进一步的处理措施，包括增加废水贮罐，避免仓促排放，为处理后废水排放准备工作预留充足时间。

世界上没有处理后核废水排海先例

2011年，福岛第一核电站发生事故，核反应堆停止运转距今已有10年时间了。刘新华说，福岛核电站放射性废水主要有三个来源，反应堆原有的冷却剂、事故后为持续冷却堆芯而新注入的水、大量渗入反应堆的地下水及雨水等。

“福岛事故后，东京电力公司设置了事故放射性废水净化处理装置，其中包括锶铯吸附装置、反渗透膜除盐装置以及多核素去除装置（ALPS）等，用来去除事故放射性废水中的大部分放射性核素。并设置了大量贮罐，用来贮存经处理净化后的废水。”刘新华说，这些经处理后的废水，依然含有氚、锶、铯、碘等放射性核素。

刘新华指出，历史上发生的核事故，如切尔诺贝利和三哩岛核事故，都是大气释放，没有发生过类似福岛核事故产生大量废水的核事故，因此，也没有核事故处理后废水向海洋排放的先例。

“目前，不存在由国际第三方机构对处理后核废水进行检验再排海的规定，也没有相关的检验程序和标准。”刘新华说。

废水排海处置方式仍需进一步研究

据报道，放射性核素不可能在短期内衰变完，在贮罐中贮存并非是解决核废水问题的合适出路，福岛核电站贮存的百万立方米处理后废水是重大安全风险源，存在地震、海啸等因素可能导致的巨大风险。因此，如何妥善处置废水，成了日本政府迫切需要解决的问题。

其实，废水除排入太平洋外，还有其他办法。自2013年以来，日本政府对地层注入、排入海洋、蒸汽释放、氢气释放和地下掩埋五种处理后废水处置方案进行评估，考察了每种方案的可行性和可能存在的限制，包括持续时间、费用、规模、二次废物、工作人员所受辐射照射等。2020年2月，ALPS净化水处理小组委员会发布的日本福岛核事故处理后废水处置方案评估报告结论认为，排入海洋与蒸汽释放都是可行的方案。其中排入海洋操作更为便捷，其他处置方案从经济性、技术成熟性或时间方面考虑较差。

“核事故处理后废水的处置没有先例，处置方式仍需进一步研究。”刘新华说，废水排放对海洋环境影响程度取决于所排放放射性核素的种类、浓度、总量，以及特定放射性核素与沉积物、海洋生物等海洋环境关键要素相互作用等情况。但福岛大量废水向太平洋排放后，必将导致放射性核素在排放点附近海域的海洋沉积物和海洋生物中富集，部分核素将随洋流等向其他海域迁移、扩散。日本是我国的近邻，不管日本排放废水是采取近岸排放还是远洋公共海域排放，放射性核素都将随洋流在北太平洋海域扩散，我国管辖海域不可避免会受到放射性物质的跨界污染影响。

刘新华建议，日本政府应采用去污因子高的废水处理技术和装置，对超标核素进一步净化处理，尽可能降低处理后废水中放射性核素含量；研究氚的处理技术，并及时公开研究进展和成果，如有可行技术应立即用于废水中氚的处理。

绿色和平建议，为避免持续增加核辐射污染废水，冷却核燃料棒碎片时应以冷气替代现行的水冷却；面对地下水持续渗入的问题，福岛第一核电站现址应建造护城河阻绝地下水。

(责编：岳弘彬、程宏毅)