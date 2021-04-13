郑玉红

我生活在贵州关岭布依族苗族自治县白泥村，这里山高坡陡、土地贫瘠。2014年，白泥村还是贵州省深度贫困村之一。

过去，大家种玉米，一年忙到头，不见荷包鼓。收完玉米在地里把秸秆一烧，整片山就露出了光秃秃的乱石岗。曾经，这里水土流失严重，夏季暴雨来临时，常有山体滑坡。

2016年，为了加大脱贫攻坚力度，改善村里的生态环境，关岭县林业局在群众自愿参与的原则下，利用新一轮退耕还林生态补偿资金，发展枇杷种植。

听说要退耕还林，我既期待又犹豫。种玉米虽说赚不到钱，但至少每年的收成有保障，吃不完还可以搞养殖。如果换成种树，能不能种活、补助资金够不够用，我心里没底。以前，我种过李子，但这里的山坡度大、土层薄，加上没有技术，李子树很难存活。现在要种枇杷，能成吗？

在我犹豫的时候，县里告诉我们，除了退耕还林的资金，县里还整合财政专项扶贫发展资金和东西部扶贫协作资金360多万元，助推生态环境治理和产业发展。县里通过组织农业专家到现场勘测，发现这里的气候和土质非常适合枇杷种植。

对枇杷种植，县里还有周密的安排：到重庆引进“五星枇杷”优质大苗，从湖南找来专业的种植和管护团队，枇杷树交由专业的果树种植公司管理。枇杷树在3年挂果后，直接移交给参与退耕还林的村民管理，其间村民可以到基地务工，同时学习种植技术。

了解这些后，我将自家的20亩玉米地全都改种枇杷树。2019年3月，村里的枇杷树实现初挂果。由于白泥村处于河谷地带，海拔低，光照足，种出的枇杷不仅口感好，上市时间还早，在市场上更具优势。

2019年底，我如约分到20亩已经初挂果的枇杷树，2020年仅卖枇杷的收入就有两万多元，我们一家人的生活越过越好了。自从枇杷种起来后，不仅大家的收入增加了，山上一年四季都能看到绿色，走在路上心情都不一样。

看到曾经的荒草乱石坡变成如今的金山银山，我们对未来的发展充满信心。

（作者为贵州省关岭布依族苗族自治县白泥村村民，本报记者黄娴整理）

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 07 版）

(责编：李源、初梓瑞)