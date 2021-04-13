人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

展现绿色技术的力量（大家手笔）

郝吉明
2021年04月13日08:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　我国以负责任大国的担当向世界作出了力争2030年前二氧化碳排放达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和的承诺。推进绿色低碳发展，是贯彻新发展理念的内在要求，也是我们践行承诺的自觉行动。近年来，我国生态环境保护力度不断加大，但是面临的资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化等问题仍然比较突出。在推进高质量发展过程中，必须坚持绿水青山就是金山银山理念，促进经济社会发展向更加绿色的方向转变。

　　我国在绿色低碳领域极具发展潜力，可以形成许多新的经济增长点。党的十九届五中全会提出，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。绿色技术是指能减少污染、降低消耗、改善生态的技术体系，它不是单一的某项技术，而是包括能源技术、材料技术、生物技术、污染治理技术、资源回收技术、环境监测技术、清洁生产技术等在内的一套技术体系。我们可以将绿色技术创新作为推动绿色低碳发展、应对气候变化的动力引擎，积极构建绿色技术创新体系，为可持续发展提供技术支持，努力建设人与自然和谐共生的现代化。

　　不同地区气候因素、资源禀赋、区位条件等不同，绿色技术创新不存在统一模式，必须坚持具体问题具体分析，因地制宜予以推进，实施差异化绿色发展战略。应针对不同经济发展状况和资源环境基础，提出适合本地区实际的发展策略，并建立分区域的绿色发展监测和评估体系。比如，通过逆变器等技术将太阳能直接转变为清洁环保电能的光伏发电，是因地制宜进行绿色技术创新的一个案例。在一些经济欠发达地区，太阳能资源丰富，许多农民的房屋屋顶“变身”光伏电站，基本能够实现自发自用、余电上网。农民还可就近参与电站基础运维工作，这就形成了一套“光伏+就业”的叠加效益模式。这样既减轻了农民用于能源消费的支出，还给农民创造了就业岗位。在城市，可以尝试在地铁、公交等交通枢纽的屋顶、顶棚上建设光伏电站，不仅能实现节能用电，还可以对绿色建筑建设起到示范作用。

　　推动绿色技术创新，不仅意味着“做减法”，即降低能耗、减少污染；还要追求“加法效应”“乘法效应”，通过“绿色技术+”实现经济价值、社会价值、生态价值的多重提升。为此，要加强顶层设计，推动绿色创新体系与绿色产业政策、市场机制、环境政策之间的协同配合，实现超前布局、统筹规划、科学建设。对此，一些地方和企业已经开始进行有益探索。比如，应用华为技术的单体“农光互补”光伏电站可以实现板上发电、板下种枸杞，“光伏+渔业”推动沿海地区生态产业新发展，“光伏+水务”将污水处理厂变成了现代生态景观。

　　问题是技术创新的突破口，绿色技术创新需要以问题为导向。随着数字技术快速发展，作为智能社会重要支撑的数据中心和站点，其用电量将会急剧增加，能耗随之加大。为解决这一问题，科技工作者提出“零碳网络”的方案。近年来，“零碳网络”已从概念发展到技术实践。一些数据中心和站点运用这一方案，通过建设极简站点、极简机房、极简数据中心、引入绿电等，重新构造场景架构、温控系统、供电系统、运维系统，把能耗降下来，把用电效率提上去，让智能世界变得更加绿色。

　　实现绿色发展，绿色技术大有可为、空间广阔。在很多情况下，一项关键技术创新，破解的不单单是某个问题，还可能带来整个行业生产方式的进步、人们生活方式的变革。在经济社会发展中，要让绿色技术发挥更大效力，为实现高质量发展助力，为满足人民日益增长的优美生态环境需要作出更大贡献。

　　（作者为中国工程院院士、清华大学环境学院教授）  

　　《 人民日报 》（ 2021年04月13日 09 版）

(责编：李源、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
经营贷入楼市？数字人民币进展如何？ 人民银行回应热点问题
　　人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日晚间消息，人民银行今日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰、宏观审慎管理局局长李斌、金融市场司司长邹澜等出席会议，并就货币政策、经营贷款入楼市、数字人民币等热点问题回答了记者提问。 货币政策稳字当头 货币信贷保持合理增长 孙国峰表示，今年以来货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长。…
我国首次公开补充耕地项目与地块信息
　　规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京4月12日电 （记者余璐）12日，记者从自然资源部召开的规范耕地占补平衡公开补充耕地信息媒体座谈会上了解到，近日，我国首次公开了补充耕地项目与地块信息，首批公开的1200个补充耕地项目与地块信息已在自然资源部门户网站公布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部