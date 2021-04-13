本报记者 何 勇 孙 超

湖南农业大学教授石雪晖与朱有志（右）一起查看葡萄种植情况。

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湖南省长沙县开慧镇开慧村钟家组的村民周俊，正忙着为他流转的200多亩农田筹备春耕物资。和他一样的种粮大户，在开慧村有5个，每个种粮大户流转3到4个村民小组的耕地。“以前没有这么大规模，朱院长来了后，我才慢慢扩大到200亩。”周俊说。

周俊所说的朱院长，是湖南省社会科学院原院长、开慧村第一书记朱有志。朱有志驻村11年间，这个曾经的集体经济空壳村，成为产业全面发展的先进村，2020年村集体收入达到了70万元。

找政策

“劝大伙多种田，得让种田的人有钱赚”

从2001年担任湖南社科院院长，到2013年退休，基层组织、集体经济、粮食安全，是朱有志关注的关键词。

2009年，感到农村实践经验还有所欠缺，朱有志写信给长沙县有关部门，想要找一个典型村扎下来，既帮村里搞建设，又方便做研究。听说大专家要来驻村，县里很积极，安排朱有志担任开慧镇开慧村第一书记。

2009年12月，朱有志来到了开慧村。到村没多久，当时的一个现实情况让朱有志睡不安稳——这里的春耕静悄悄。青壮年劳动力多数外出务工，村里种田的“主力”不足。

“我也是农村出来的，不种田怎么行呢？老张啊，一起想想办法。”朱有志找来了村里的老党员张定奇。

村里很快组织了座谈会、动员会，可是村民们还是不为所动。“辛辛苦苦种一亩田，不如在外打工挣得多，这样的想法很正常！”碰壁之后，朱有志说，“劝大伙多种田，得让种田的人有钱赚。”

朱有志把目光瞄准了村里小规模流转土地的几个种粮大户，周俊就是其中之一，他流转了30多亩土地。

“你问为什么那时候种得少？还不是钱包太浅，担不起风险嘛。”周俊说，种粮投入大，光是买农机，就是一笔巨额支出。也有种粮大户说，是想要扩大一点面积，但是挨个去找村民谈效果并不好。

细细倾听完种粮大户的难处，朱有志有了对策。村里召集各小组组长开会，给小组长布置了上门做工作的任务。部分土地灌溉难，村集体购置一批水泵；农业生产有风险，村里鼓励种粮大户购买农业保险……

“小额信贷，购机补贴……很多政策我们搞不清楚，朱院长都帮我们想全了，符合要求的就能享受到。”周俊说。

渐渐地，几个种粮大户逐步扩大了流转面积，村里的农田重新热闹起来。

办产业

“村里资源少、资产少，得想方设法找到发展的路子”

“很早就知道农村发展产业难。但真正实践起来发现，太不容易了！”朱有志说。

当时，想引进工业、开发旅游，却因为交通不便，引入企业有困难；有外来企业想要种水果，可管理不善，经营效益欠佳……基础薄弱的开慧村，亟须开新局。

2015年，朱有志开始谋划修一条非同寻常的路。“你看地图，杨开慧故居在开慧村，缪伯英故居在相邻的飘峰山村，任弼时故居在紧挨着长沙县的汨罗市。这么近距离内有这样的红色资源集群，这是开慧村独特的优势所在。”朱有志说。能不能打通交通，将分散的红色资源连点成线呢？

很快，这一合理申请被上级部门认可批准。一条长3.8公里、宽12米的开慧大道顺利建成，旅游发展起来。

有了好路，朱有志又把目光投向了天空。湖南一家通用航空企业华星通航，当时在长沙县郊区选址。在朱有志的牵线搭桥下，机场落地开慧村。

“机场审批手续复杂、流程较长，朱书记帮我们理顺细节、做好协调，推动项目尽快落地。有一年年底，资金紧张，朱书记自己凑了不少钱借给我们救急。”华星通航公司总经理易米华说。2020年，华星通航机场正式投入使用，可提供应急救援、空中快运等服务，村集体以土地入股，每年都可以获得稳定的收益。

“村里资源少、资产少，得想方设法找到发展的路子。”朱有志说。在他的推动下，村集体闲置的老办公楼、老卫生院，被盘活利用；几家建材、电气企业看中了村里日渐改善的交通条件，顺利签约落地。

带队伍

“要获得群众认可，党员必须把发展重担挑起来”

曾在开慧村担任大学生村官的粟峰，至今还记得他入村第一天时的场景。

头一回见面，朱有志就领着粟峰走遍了全村道路。60多岁的朱有志在前面走得飞快，粟峰跟在后面，反而有些吃力。

“站在一条泥泞的田埂上，面对着一望无际的田野，朱书记告诉我‘农村天地广阔无限’，这句话至今激励着我。”粟峰说。

“要获得群众认可，党员必须把发展重担挑起来。”在朱有志看来，要推动乡村振兴，必须注重干部队伍培养和学习。

远近村子都知道，开慧村的“会”不少。一个村，开这么多会干啥？“学习！”朱有志拿起书柜上的一本党建理论读物，翻开每一页，几乎都写满了笔记。这是朱有志多年来带着村干部学习留下的痕迹。开慧村党支部组织宣传委员陈宗说，“最开始，有些人不理解。后来，大家学习到密切联系群众的作风，掌握服务群众的本领，才慢慢理解朱书记的用心。”

村民陈利祥是名党员，过去常常不配合村里的工作。直到有一次开党员大会，人们才清楚，陈利祥背后有委屈。多年以前，村里搞建设，从陈利祥家附近取土，导致水土流失，他家的鱼塘和农田受了影响。“以前村里没把这当回事，是日常的学习让我们提高了思想认识。村民的心结哪怕再小，也要想办法解开。”陈宗说，“问题解决后，陈利祥像变了一个人一样，积极给村里出主意。去年汛期，他主动穿上雨衣雨鞋帮着村干部排查险情。”

如今，在开慧村，每一名党员，都有要联系服务的群众。“干部干事作风好了，群众的认可也多了。去年疫情防控期间，开慧村7000多名村民主动捐款26万元。”陈宗说。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 11 版）

(责编：李源、初梓瑞)