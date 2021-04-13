本报北京4月12日电 （记者孙秀艳、寇江泽）记者从生态环境部获悉：日前，第二轮第三批8个中央生态环境保护督察组实现对山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西、云南8省（区）督察进驻。

在进驻动员会上，各督察组组长指出，中央生态环境保护督察是推动高质量发展的重大制度安排，这一批督察是“十四五”开局之年的首批督察，要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，始终服务国家发展大局，坚持系统观念，坚持问题导向，坚持精准、科学、依法，统筹把握好督察方向和重点。

8省（区）党委主要负责同志均作了动员讲话，强调要全力做好督察配合工作。坚决按照生态环境保护督察进驻工作安排，做好情况介绍、资料提供、协调保障、督察整改、信息公开等各项工作，确保督察工作顺利推进，取得实实在在的效果。

根据安排，第二轮第三批中央生态环境保护督察进驻时间约为1个月。进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报，受理举报电话时间为每天8：00—20：00。各督察组表示，督察组全体成员将严格执行《中央生态环境保护督察纪律规定》，接受被督察地方和社会监督。在后续工作中，将严格落实中央有关要求，进一步为基层减负，简化程序、优化流程，不断提高督察工作的精准性、针对性，确保有序有效完成督察任务。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)