本报北京4月12日电 （记者尹晓宇）近日，由国家林业和草原局等部门主办的第二届国际森林城市大会在江苏省南京市开幕，大会主题为“森林城市与城市生活”。

国家林业和草原局局长关志鸥在会上表示，目前中国已有194个城市成为国家森林城市，17个省份开展了森林城市群建设。全国城市建成区绿化覆盖率由10.1%提高到41.1%，人居环境不断改善。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 14 版）

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