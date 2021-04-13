本报记者 原韬雄

银塘暂歇，软泥留印，蒲苇藏身……这个时节，在陕西西安浐灞生态区邂逅悠闲觅食的鸟儿，已变得再寻常不过。

近年来，浐灞生态区坚持人与自然和谐共生，走出了一条生态美、产业兴的可持续发展道路，一座生态“高颜值”、发展“有朝气”的产业新城正在逐步建成。

从生态立区到生态惠民

“浐灞现在美得很！小江南风光，别人都羡慕！”对土生土长的当地人赵香香来说，每天到浐河、灞河河畔散散步，已经成为她的生活习惯之一。

回忆起当年的灞河，赵香香皱了皱眉头，摆着手说，“那时候河边草长得有一人多高，进城连条像样的路都没有，走路加坐车得花大半天时间！”

近年来，截污、围湖、修堤、增绿，各项生态修复工程持续向前推进。如今，沿着灞河河堤散步，但见碧波荡漾、绿荫成片。

在河流治理过程中，浐灞巧用沙坑、引水造湖开辟生态公园，点点水面如散落的珍珠般点缀在浐河、灞河沿岸；聚拢建筑垃圾，覆土为山制造水中小岛，描绘出一片湖光山色的画境。同时，采取顺势而为的方式治河兴水，将西安的东部变成“绿宝盆”，重现了浐灞美景，建起一座人与自然和谐共生的现代化生态新城。

如今，浐灞吃上了生态饭，不仅有产业支撑，还有培训做助力，大量一线工作岗位，让大伙干劲十足；交通、教育、医疗等生活基础配套设施不断健全，优质的公共配套服务，又引来更多年轻人在此扎根奋斗。

建机制才能管长远。“十三五”时期，西安浐灞生态区固定资产投资超过2000亿元，探索城市化的新路径，生态保护与绿色发展齐头并进，逐渐实现了从“生态立区”到“生态发展”，再到“生态惠民”的绿色跨越。

从生态留白到山水画卷

无人机飞过彩虹桥，短视频博主小姜又来采集新的素材了，“我的第一条走红视频就是在这儿拍的，算是梦开始的地方！”对他来说，分享浐灞美景，既有趣又有意义。

在他的镜头下，写生的学生相互切磋交流，慢跑者轻快前进，这里的美景早已融入百姓生活。

为何浐灞人气旺？“我想象的美好，在这里都能找到。”正如定居于此的张志兰所言，不同人能找寻到不同的快乐。

此番景象，得益于“生态留白”。17年前立区之初，西安浐灞生态区就像一张白纸，如何“作画”？浐灞的思路是将“留白”作为基调贯穿始终，在城市建设中留有回旋空间。

西安浐灞生态区在建设初期就做好战略引导，避免盲目招商，严格遵守生态区的相关产业发展规划。2011年，世界园艺博览会在西安浐灞生态区绽放世界园林园艺之美，100多个国内外城市和机构纷纷参展，上千万国内外游客见证了西安的文化魅力和浐灞的生态崛起。

自此，秉持“留白”的发展理念，当地建成西安世博园、西安浐灞国家湿地公园等六大生态公园，区内水域面积达1200公顷，绿化面积1000万平方米；建成西安城区面积最大的湿地景观区和生态带，形成连接秦岭与渭河、贯穿西安东部的重要生态廊道；按照建设“生态公园+世界级演艺”文旅平台的思路，倾力打造西安宋城演艺等文旅品牌，探索出一条具有浐灞特色的生态产业之路……

登上西安世博园里的长安塔，极目四望，灞河如玉带一般闪着粼粼波光。两岸满目青翠、水木相映，如同一个会呼吸的生态大公园。“留白”为城市建设留出了辽阔的天际线，也成就了一幅“流动山水画卷”。

从水岸景观到水岸经济

“留白”不是停滞，能否把握好“留白”的分寸，考验着把握经济发展与生态保护辩证关系的智慧。

在取舍之间，西安浐灞生态区闯出了一片产业发展新天地，实现了“水岸景观”向“水岸经济”的转化升级，形成了集颜值与产值于一身的水岸经济带。

西安浐灞生态区是欧亚经济论坛永久会址所在地，欧亚经济论坛每两年在这里举办一届，已成为欧亚各国深化合作交流的重要平台。2020年3月底，西安国际会展中心正式建成投用，这个充满现代、时尚特色的建筑，不仅成为西部会展经济发展的重要引擎，也是西安的城市新地标；与此同时，当地的生态环境优势，吸引了10余家高品质酒店，在浐河、灞河沿岸形成高品质滨河酒店群……如今，“会展+”已成为西安浐灞生态区的金字招牌。

生态含绿，就是发展含金。在西安浐灞生态区，多年厚积的生态基础正逐步转化为经济动能，产业低碳化、融合化、集聚化效应已逐渐显现，发展后劲十足。

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)