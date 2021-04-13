中央气象台预计
北方地区将有大风降温天气
2021年04月13日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月12日电 （记者刘毅）中央气象台预计，最近几天南方地区有明显降雨过程，北方地区有大风降温天气，中央气象台12日18时继续发布大风降温预报。
中央气象台发布的大风降温预报显示，12日20时至14日8时，受冷空气影响，西北地区东部、内蒙古中部、东北地区、华北、黄淮大部、江淮东部等地，普遍有4—8摄氏度降温，局地降温可达10摄氏度以上。西北地区东北部、内蒙古中部、东北地区、华北大部、黄淮等地部分地区，有4—6级偏北风，阵风达7—9级。
《 人民日报 》（ 2021年04月13日 14 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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