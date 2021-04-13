人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，日前，全国外贸工作会议在湖北省武汉市召开。商务部部长王文涛在北京以视频方式出席会议并发表讲话。他表示，要持续深化国际经贸合作，同时通过科技创新、制度创新、模式和业态创新等推进贸易创新发展。

王文涛指出，2020年我国外贸逆势创新高，进出口规模和国际市场份额均创“新纪录”。“十三五”期间，外贸发展取得历史性成就，贸易结构持续优化，创新发展步伐加快，对经济社会发展贡献突出，实现圆满收官。

王文涛强调，商务工作是国内大循环的重要组成部分，是联结国内国际双循环的重要枢纽，在构建新发展格局中发挥重要作用。各地商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧扭住构建新发展格局这个“纲”，准确把握外贸新定位新使命，更好发挥外贸畅通要素流动的载体作用、创新发展的带动作用和畅通双循环的桥梁作用。

王文涛要求，各地要认真谋划和推进外贸工作，确保实现“十四五”开好局、起好步。一是服务国家发展大局，服务“一带一路”建设等，持续深化国际经贸合作。二是以科技创新挖掘潜力，以制度创新激发活力，以模式和业态创新增添动力，扎实推进贸易创新发展。三是用好已出台的政策，密切关注外贸形势变化和企业遇到的困难，积极研究储备政策，全力稳住外贸外资基本盘。

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