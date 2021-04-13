人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

商务部：挖掘科技创新潜力 推进贸易创新发展

2021年04月13日08:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，日前，全国外贸工作会议在湖北省武汉市召开。商务部部长王文涛在北京以视频方式出席会议并发表讲话。他表示，要持续深化国际经贸合作，同时通过科技创新、制度创新、模式和业态创新等推进贸易创新发展

王文涛指出，2020年我国外贸逆势创新高，进出口规模和国际市场份额均创“新纪录”。“十三五”期间，外贸发展取得历史性成就，贸易结构持续优化，创新发展步伐加快，对经济社会发展贡献突出，实现圆满收官。

王文涛强调，商务工作是国内大循环的重要组成部分，是联结国内国际双循环的重要枢纽，在构建新发展格局中发挥重要作用。各地商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧扭住构建新发展格局这个“纲”，准确把握外贸新定位新使命，更好发挥外贸畅通要素流动的载体作用、创新发展的带动作用和畅通双循环的桥梁作用。

王文涛要求，各地要认真谋划和推进外贸工作，确保实现“十四五”开好局、起好步。一是服务国家发展大局，服务“一带一路”建设等，持续深化国际经贸合作。二是以科技创新挖掘潜力，以制度创新激发活力，以模式和业态创新增添动力，扎实推进贸易创新发展。三是用好已出台的政策，密切关注外贸形势变化和企业遇到的困难，积极研究储备政策，全力稳住外贸外资基本盘。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：挖掘科技创新潜力 推进贸易创新发展
　　人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，日前，全国外贸工作会议在湖北省武汉市召开。商务部部长王文涛在北京以视频方式出席会议并发表讲话。…
经营贷入楼市？数字人民币进展如何？ 人民银行回应热点问题
　　人民网北京4月12日电 （记者罗知之）人民银行官网4月12日晚间消息，人民银行今日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，货币政策司司长孙国峰、宏观审慎管理局局长李斌、金融市场司司长邹澜等出席会议，并就货币政策、经营贷款入楼市、数字人民币等热点问题回答了记者提问。 货币政策稳字当头 货币信贷保持合理增长 孙国峰表示，今年以来货币政策稳字当头，货币信贷保持合理增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部