人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年5月1日-31日期间，商务部将会同国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局等部门联合举办2021年全国消费促进月，在全国31个省（区、市）统一部署开展多领域、多层次、多元化的促消费活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力、加速市场回暖，为促进形成强大国内市场、构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑。

活动主题是“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”；活动口号为“乐享消费，美好生活”；活动形式为“1+N”，“1”即1场启动仪式，定于4月30日晚在上海举行，商务部、上海市以及有关部门负责同志将共同启动活动，并现场与部分地区特色浓、内容新、举措实的活动和消费场景进行视频连线；“N”即主题多元、形式多样、丰富多彩的促消费活动，其中，商务部将举办“双品网购节”“老字号嘉年华”“中华美食荟”，办好首届中国国际消费品博览会等重点活动，各地统筹本地消费特点和当月节庆特色，做好全年活动计划与消费促进月总体安排的衔接，因时顺势、因地制宜，创新开展贯通线上线下、涵盖商品服务、面向城市乡村、融合商旅文的各类消费促进活动。

据悉，此次全国消费促进月将创新活动形式，推广利用数字信息新技术，创新创意营销新模式，规范引导实体商家利用直播带货、达人探店、博主种草、用户点评等方式吸引线上流量转化线下客流；鼓励在线文娱、在线医疗、在线教育、在线旅游等线上服务企业同步开展促销；鼓励线上线下企业加强合作，推陈出新，培育消费新业态、新模式，开发消费新场景、新体验，进一步释放新兴群体、新型消费潜力。

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