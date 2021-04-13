4月11日，蒙牛集团与乌拉特前旗人民政府10万头奶牛高端奶产业基地战略合作签约仪式在乌拉特前旗政府举行，双方将凭借各自优势，提高奶业发展质量效益和竞争力，推动农牧业的升级转型，带动地方经济发展，促进农牧民深度融入产业链，帮助农牧民致富增收，让农牧民栽下“摇钱树”，捧上“金饭碗”，把乌拉特前旗建设成为全国优质奶源基地。

蒙牛集团副总裁赵杰军讲话

签约仪式上，蒙牛集团副总裁赵杰军表示，乌拉特前旗农牧业资源优势得天独厚，奶业发展基础优势显著。高端奶产业基地项目将打造10万头奶产业园，25万亩牧草饲料种植基地，并引入中外合作牧场管理体系、国家奶牛产业技术体系等平台，整合国内外技术资源，帮助牧场提升管理水平，实现精细管理，增加收益。通过爱养牛平台，消除中间交易，扩宽生产资料采购渠道，降低上游采购成本，提供产业供应链金融服务，扩宽牧场融资渠道，降低融资成本，促进乌拉特前旗农牧业高质量发展。

乌拉特前旗旗委副书记、旗长苏亚拉图表示：“旗委、旗政府一直坚定不移地走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，蒙牛集团拥有一流的生产技术、管理模式和市场开拓能力，此次在乌拉特前旗投资建设10万头奶牛高端奶产业基地，可以说找对了地方，找准了方向。这次地企双方在现代牧场建设运营、优质饲草料种植、生鲜乳购销等方面开展全方位合作，既能提升乌拉特前旗规模化养殖的整体水平，又能带动农牧民就业增收，对助推乡村振兴具有重要意义。旗委、旗政府将为蒙牛集团全力营造有利于项目建设和企业发展的投资环境，全力保障项目顺利实施。”

蒙牛集团与乌拉特前旗人民政府签约

作为乌拉特前旗10万头奶牛高端奶产业基地开工建设2万头牧场的牧业公司，内蒙古萨菲牧业公司总经理程永利表示：“乌拉特前旗旗委、旗政府给予了我们非常多的政策支持，目前我们牧场规划分两期，占地3280亩，已经开工建设，预计今年下半年就可以进牛，我们与蒙牛集团的合作更是由来已久，加入乌拉特前旗高端奶产业基地，物资采购通过蒙牛爱养牛平台，极大地降低了牧场的运营成本，当地优质丰富的饲草料既节省了我们的运费成本又提高了原奶品质，让我们可以踏踏实实养牛，帮助农牧民就业增收。”

(责编：崔元苑、吕骞)