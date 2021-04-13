一季度社融规模增量 达10.24万亿元
根据中国人民银行4月12日公布的数据，一季度社会融资规模累计增量10.24万亿元，比上年同期少增8730亿元。3月末广义货币M2的余额是227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点。一季度人民币贷款新增7.67万亿元，同比多增5741亿元。
央行认为，新增信贷对经济恢复保持了稳固的支持力度，从全年看M2和社会融资规模增速同名义经济增速是基本匹配的。展望未来，货币政策继续向常态化回归。下一步要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
10.24万亿元的社融增量虽然少于上年同期，但仍然是季度增量的次高水平。“从社融增量结构上来看，金融机构的信贷稳字当头，资本市场的融资大幅度增加。债券市场在上年基数比较高的情况下少增长，总体上看社会融资规模的增长保持平稳”，中国人民银行调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘表示。具体到3月，当月社融增量为3.34万亿元，比上月多增1.63万亿元，比上年同期少增1.84万亿元。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，新增社融相比上月多增，主要来自于投向实体经济的人民币贷款环比多增1.4万亿元。同时，企业债券和政府债券发行规模扩大，表外融资则明显萎缩。
中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，一季度金融机构新增贷款7.67万亿元，同比多增5741亿元，对经济恢复保持了稳固的支持力度，有力支持了经济恢复、稳中加固、稳中向好。信贷结构继续优化，金融机构加大对普惠小微企业、制造业中长期贷款的支持，2月末普惠小微贷款、制造业中长期贷款余额同比增速分别达到35.5%和38.8%。另据阮健弘介绍，一季度个人贷款增加2.6万亿元，同比多增1.4万亿元。（下转第二版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 六部门：5月组织开展2021年全国消费促进月
- 人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年5月1日-31日期间，商务部将会同国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局等部门联合举办2021年全国消费促进月，在全国31个省（区、市）统一部署开展多领域、多层次、多元化的促消费活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力、加速市场回暖，为促进形成强大国内市场、构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑。 活动主题是“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”；活动口号为“乐享消费，美好生活”；活动形式为“1+N”，“1”即1场启动仪式，定于4月30日晚在上海举行，商务部、上海市以及有关部门负责同志将共同启动活动，并现场与部分地区特色浓、内容新、举措实的活动和消费场景进行视频连线；“N”即主题多元、形式多样、丰富多彩的促消费活动，其中，商务部将举办“双品网购节”“老字号嘉年华”“中华美食荟”，办好首届中国国际消费品博览会等重点活动，各地统筹本地消费特点和当月节庆特色，做好全年活动计划与消费促进月总体安排的衔接，因时顺势、因地制宜，创新开展贯通线上线下、涵盖商品服务、面向城市乡村、融合商旅文的各类消费促进活动。…
相关新闻
- 评论
- 关注