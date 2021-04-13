张莫

原标题：一季度社融规模增量 达10.24万亿元

根据中国人民银行4月12日公布的数据，一季度社会融资规模累计增量10.24万亿元，比上年同期少增8730亿元。3月末广义货币M2的余额是227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点。一季度人民币贷款新增7.67万亿元，同比多增5741亿元。

央行认为，新增信贷对经济恢复保持了稳固的支持力度，从全年看M2和社会融资规模增速同名义经济增速是基本匹配的。展望未来，货币政策继续向常态化回归。下一步要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

10.24万亿元的社融增量虽然少于上年同期，但仍然是季度增量的次高水平。“从社融增量结构上来看，金融机构的信贷稳字当头，资本市场的融资大幅度增加。债券市场在上年基数比较高的情况下少增长，总体上看社会融资规模的增长保持平稳”，中国人民银行调查统计司司长兼新闻发言人阮健弘表示。具体到3月，当月社融增量为3.34万亿元，比上月多增1.63万亿元，比上年同期少增1.84万亿元。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，新增社融相比上月多增，主要来自于投向实体经济的人民币贷款环比多增1.4万亿元。同时，企业债券和政府债券发行规模扩大，表外融资则明显萎缩。

中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，一季度金融机构新增贷款7.67万亿元，同比多增5741亿元，对经济恢复保持了稳固的支持力度，有力支持了经济恢复、稳中加固、稳中向好。信贷结构继续优化，金融机构加大对普惠小微企业、制造业中长期贷款的支持，2月末普惠小微贷款、制造业中长期贷款余额同比增速分别达到35.5%和38.8%。另据阮健弘介绍，一季度个人贷款增加2.6万亿元，同比多增1.4万亿元。（下转第二版）

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