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加强地方金融机构监管 防范化解金融风险

2021年04月13日09:27 | 来源：经济参考报
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原标题：加强地方金融机构监管 防范化解金融风险

日前召开的国务院金融稳定发展委员会第五十次会议，研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。通过多年改革，我国逐步探索形成了适合中国国情，多层次、广覆盖、差异化的金融机构组织体系，大中小合理分工的多层次银行机构体系。作为金融体系的“毛细血管”，地方金融机构的可持续发展受到高度重视。

地方金融机构经营机制灵活，服务区域经济发展的地缘优势明显，与大型金融机构差异化发展，有效完善了金融服务链条，是提升金融服务实体经济能力的重要力量。目前，地方金融机构总体发展势头良好，部分机构风险也有所暴露，比如，公司治理不健全，甚至在大股东操控下沦为提款机；发展定位偏离，过度追求规模扩张和发展速度，偏爱为大企业提供融资服务，过度开展同业业务造成资金脱实向虚；一些机构存在风险管理不严格、审慎经营理念缺失、业务发展激进、杠杆率较高、资本充足率低、不良贷款率高等问题。

地方金融机构持续健康发展是实现我国经济社会稳定的重要内容，其所暴露的风险不仅局限于单个金融机构内部，还存在向金融同业链式传导、向实体经济扩散传导的可能。需要从强化经营管理、完善金融监管、优化生态环境等方面加强地方金融机构管理，防范化解金融风险。

强化经营管理。地方金融机构要坚守定位，在经营发展中切实专注主业，立足本地，回归本源，树立稳健发展理念，坚持服务当地、服务小微企业、服务城乡居民的定位，下沉服务重心，结合自身实际，制定并实施特色化、专业化的发展战略。地方金融机构还要规范经营，强化高管人员监督以及业务人员操作管理，提高合规经营意识。统筹资产负债管理，强化全流程风险管理，将风险管理切实落到实处，做好资本补充，增强抵御风险的能力。此外，从提升股东实力、优化股权结构、规范关联交易、完善信息披露、减少内部人控制等方面下功夫完善公司治理。

完善金融监管。加强对股东和实际控制人、风险集中度、关联交易、数据真实性等方面监管；推动地方政府承担风险处置属地责任，银行落实主体责任，通过加大不良资产处置力度、及时补充资本等措施提高风险抵御能力，指导高风险机构“一行一策”制定风险化解方案；在避免监管套利的同时实施差异化监管，适度调整监管要求，降低监管成本，让地方金融机构服务实体经济的潜力得到更好释放。

优化生态环境。从倡导诚信文化、健全信用信息收集共享、加大失信行为惩戒等方面健全信用体系。进一步厘清政府和市场的边界，纠正不当干预行为，切实鼓励地方金融机构按照市场化原则开展经营。完善市场退出机制，按照市场化、法治化原则，积极稳妥引入包括金融企业、非金融企业、国有资本、民间资本等各类合格投资者，对高风险机构进行并购重组，引资引智引制，增强优质地方金融机构实力，优化行业结构和金融供给结构，促进地区金融供需结构平衡。

(责编：罗知之、吕骞)

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