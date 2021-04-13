王文博

原标题：多项政策加持 海南自贸港建设迎重磅利好

三年新增市场主体76.3万户，超过过去30年总和；利用外资连续三年翻番，累计达52.7亿美元；免税销售金额翻一番基础上力争再倍增；100亿财政资金涌入重大项目建设——在12日举行的国新办新闻发布会上，多个部委及海南省政府公布了海南自由贸易港建设的成绩单，并立下更高的发展目标。

自由贸易港建设在向更高发展目标迈进的同时，相关配套政策也将加速落地。《经济参考报》记者获悉，包括海南自由贸易港法、合格境内有限合伙人（QDLP）试点、贸易自由化便利化的若干措施以及更多领域“零关税”管理措施等多项政策都在加快推进，有望近期落地，为海南自由贸易港发展增添发展动力。

建设成绩显现 多项指标连续翻番

海南自由贸易港建设即将迎来三周年。“三年来，特别是《海南自由贸易港建设总体方案》（简称《总体方案》）发布实施以来，把制度集成创新摆在突出位置，聚焦贸易投资自由便利和各类要素便捷高效流动，突出系统集成和协同创新，研究出台了一系列支持政策，推动海南自由贸易港建设顺利开局。”国家发展改革委副主任丛亮表示，初步统计，目前已发布政策文件110多份，自由贸易港政策制度框架初步建立，可谓是“鸿蒙初辟”。

其中，在贸易投资自由化便利化方面，建立以“零关税”为基本特征的货物贸易制度，出台“一负两正”三张清单，出台外商投资准入负面清单、放宽市场准入特别措施，印发海南自由贸易港鼓励类产业目录（2020年本），出台支持旅游业、现代服务业、高新技术产业发展政策文件17份，让发展空间更广阔。

在金融支持方面，制定出台关于金融支持海南全面深化改革开放的意见等政策文件，并实现了一系列突破。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，去年12月，外汇局批复同意在海南自由贸易港开展QDLP对外投资试点，并给予50亿美元试点投资额度。目前，外汇局海南省分局已经制定了QDLP试点管理办法，正在组织推进具体试点工作。

海南省省长冯飞用“两个最”来概括海南这些政策优惠。第一个“最”是外商投资负面清单最短，全国是33项，自贸区是30项，海南是27项。第二个“最”是企业税负最低，海南鼓励类产业企业享受15%的企业所得税，高端人才享受最高15%的个人所得税。“这两项政策是全国独一无二的。”冯飞说。

制度建设成果也推动了海南在多个领域实现高速增长。中共海南省委书记、省人大常委会主任沈晓明介绍，三年新增市场主体76.3万户，超过过去30年的总和。利用外资连续三年翻番，累计达52.7亿美元，超过过去30年实际使用外资总量的一半以上。三年来，落户海南的央企及央企子公司，实现营业收入增长超20倍。

多部门表态

更大力度支持政策将出

记者获悉，更大力度的支持政策正在酝酿，包括海南自由贸易港法、贸易自由化便利化的若干措施、“零关税”清单扩围等。

在制度体系方面，作为顶层设计的海南自由贸易港法呼之欲出。“我们积极配合全国人大，全力推进海南自由贸易港法立法，争取赋予海南更大立法权和改革自主权。目前已完成全国人大常委会一审和向社会公众公开征求意见。”沈晓明说。

更多领域的支持政策也将加速落地。其中，在贸易自由化便利化方面，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，商务部牵头会同19个部门研究提出了进一步推进海南自由贸易港贸易自由化便利化的若干措施，相关文件已获得国务院批准。

具体来看，涉及货物贸易和服务贸易自由化便利化的政策措施28项。比如，在货物贸易领域，按照“一线”放开、“二线”管住的要求，在特定区域放宽原油、成品油、食糖等商品进出口的资质和数量管理等。在服务贸易领域按照“既准入又准营”的要求，允许技术进出口经营活动不需办理对外贸易经营者备案登记等。

在市场开放方面，丛亮介绍，将按照《总体方案》要求，不断缩减海南自由贸易港的负面清单，适时对海南自由贸易港鼓励类政策产业目录（2020年版）进行修订。还将在医疗、金融、文化、教育等领域实行特别准入政策，促进优质生产要素加速聚集。

财税政策将进一步加力，“零关税”清单有望扩围。据了解，《总体方案》中涉及的12项财税政策，目前已经出台9项。财政部副部长邹加怡明确，下一步，将加快推进其他3项政策的出台。一是岛内居民消费的进境商品“零关税”政策，二是今年5月7日至10日在海南举行的中国国际消费品博览会境外展品的免税政策，三是允许进出岛航班加注保税航油等。

“这三项政策要推进尽快落地实施，对于已经出台的九项政策，会密切跟踪政策实施情况，及时对效果进行评估，同时动态调整完善。特别是对实施清单管理的几项‘零关税’政策，会不断地扩大正面清单范围，缩短负面清单范围，推动海南自贸港建设不断取得新成效。”邹加怡说。

海南密集部署 推动政策红利兑现

面对系列政策红利，海南已经开始抢抓发展机遇，明确将充分发挥制度优势、政策优势和区位优势，更大力度推动优化营商环境，吸引人流、物流、资金流在海南汇聚。

其中，优化营商环境被看作是增加海南核心竞争力的重要着力点。冯飞表示，将以加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境为目标，以更大力度推动优化营商环境。

具体来看，主要从三个方面推动。一是建立营商环境改革的引领性目标，比如政务服务“零跑动、优服务”“全省通办”“一件事一次办”等。二是所有的目标都要量化，要对标世界银行标准、全国先进省市标准，将年度工作细化。三是构建“市场主体说了算”、企业和服务对象全面参与的营商环境评价机制。

他还指出，法治化是最好的营商环境，今年将围绕海南自由贸易港法的落地，加快制定公平竞争条例、社会信用条例、商事注销条例等法规。同时全面推进法治政府建设，用法治的理念、程序、方式规范政府和市场边界，保护投资者合法权益。

另外，免税市场潜力有望进一步释放。沈晓明表示，当前，在新冠肺炎疫情全球肆虐大背景下，海南要抓紧时间做好消费回流文章。海南在国家有关部门尤其是在财政部、海关、税总、发改委等部门的支持下，适时调整了离岛免税政策，吸引境外消费回流。去年在前年150亿元的基础上翻了一番，做到300亿元，今年预计能够超过600亿元。

(责编：罗知之、吕骞)