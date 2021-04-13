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财政部顶格处罚19家医药企业 释放加强财会监督信号

孙韶华
2021年04月13日09:27 | 来源：经济参考报
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原标题：财政部顶格处罚19家医药企业 释放加强财会监督信号

《经济参考报》记者4月12日从财政部获悉，财政部日前发布会计信息质量检查公告（第四十号），对长白山制药、江苏恒瑞医药、山东步长制药、江苏豪森药业、深圳华润三九等19家医药企业作出依据现行会计法有关规定的顶格行政处罚。

据悉，依据《中华人民共和国会计法》，针对人民群众长期反映的药价虚高顽疾，财政部会同国家医保局于2019年对77家医药企业实施会计信息质量检查。检查聚焦医药产品成本费用结构，摸清了药价虚高成因，震慑了医药企业带金销售、哄抬药价等违规行为，保障了药品集中带量采购等重大改革的顺利推进。

公告显示，经查，部分医药企业存在以下问题：一是使用虚假发票、票据套取资金体外使用；二是虚构业务事项或利用医药推广公司套取资金；三是账簿设置不规范等其他会计核算问题。上述行为，违反《中华人民共和国会计法》第九条等规定。

公告显示，财政部依据《中华人民共和国会计法》第四十二条规定，对由财政部有关监管局检查的19家医药企业作出行政处罚。其他医药企业，由负责检查的财政厅（局）就地实施行政处理处罚。检查发现的其他违法违规问题，将移交主管机关处理。

业内指出，此次财政部和国家医保局的联合检查，是从会计信息质量检查角度助力医药改革、提升人民群众满意度和获得感的一次行动，检查对医药企业违规行为起到了震慑作用，也释放出将加强财会监督的信号。此次处罚的金额为3万、5万不等，已经是现行会计法规定下的顶格处罚，目前会计法正在修订中，预计新会计法实施后，按照零容忍、严监管的原则，处罚标准将大幅提高。

(责编：罗知之、吕骞)

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