钟源

原标题：小额高频操作稳资金面 央行开展100亿元逆回购

央行4月12日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，周一全天净投放100亿元。业内人士表示，央行通过小规模操作投放流动性，体现了预调微调操作思路，有助于稳定资金面。

市场流动方面，周一资金面整体平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行0.8bp报1.792%，7天期下行0.4bp报2.05%，14天期上行3.2bp报2.112%，1个月期下行0.6bp报2.51%。

Wind数据显示，本周（4月10日至4月16日）央行公开市场将有400亿元逆回购到期，其中周二至周五均到期100亿元；此外，4月15日有1000亿元MLF到期。4月公开市场操作到期量共2361亿元，到期量环比减少约1000亿元，今年1月、2月则分别有超万亿元的资金到期量。

中信证券研报称，从近期央行的货币政策工具操作态度看，近期央行货币政策调控着重结构，总量调控较为保守。从基础货币变动情况来看，政府债券缴款压力总体适中、财政因素有小幅利空、4月非存款大月缴准压力不大，同时央行态度保守，预计4月银行间资金面可能会有小幅收紧，但是总体压力不大。

3月以来，央行公开市场连续维持百亿元操作规模。市场人士认为，央行操作表明短期稳健中性态度坚决，结合一季度货币政策例会最新措辞，预计未来货币政策以中性取向为主，关注结构平衡问题多于总量问题。

中信证券研究所副所长明明认为，从一季度政府债券发行节奏看，今年发行任务仍然较重，考虑到往年一般会在二三季度完成地方政府债券的主要发行工作，二季度起财政融资节奏应当会有所加快。明明认为，从季节性规律看，4月财政存款通常都有大约2000亿元至4000亿元的增加。预计今年4月财政收支不会有较大缺口，财政存款大概率温和增加。

(责编：罗知之、吕骞)