韦夏怡

原标题：基民认购情绪低落 基金发行大幅降温

A股市场风格切换下的权益基金产品业绩表现，直接影响了前期热情的投资者认购情绪。平安证券研究所统计显示，过去一周，主动权益类基金表现仍旧不佳。基于A股市场的表现，权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。其中，仓位相对激进的普通股票型和偏股混合型基金跌幅较大，全周分别下跌1.42%和1.58%。业绩低迷的背景下，投资者认购情绪低落，新基金的发行相较于前期的火爆程度也大幅降温。

今年以来已有约7只新基金发行失败且主要集中于权益类基金。本月初，财通基金公司发布公告称，旗下财通丰颐12个月定期开放混合型证券投资基金未能满足基金合同规定的基金备案条件，故基金合同不能生效。此前，九泰基金旗下的九泰盈丰量化多策略灵活配置混合基金也宣布发行失败。

据东方财富数据显示，本周预计将有22只新基金发行。从基金类型来看，封闭式基金9只、偏股混合型基金5只、普通股票型基金2只、被动指数型基金2只、QDII基金1只，长期纯债型基金2只、偏债混合型基金1只。综合近期新发基金产品情况来看，各家公司更倾向于发行封闭式基金。上周发行规模最大的产品是易方达悦安一年持有，发行规模为140.40亿元。封闭式基金产品一旦正式成立，参与认购的投资者就无法在封闭期内进行任何赎回操作，其他场外投资者也只能等待封闭期结束后申购。本周发行的基金中就不乏6个月封闭期、一年封闭期的产品。中信证券此前指出，当前公募基金新发进一步放缓，预计4月新发规模在1200亿元左右，市场流动性整体处于均衡状态。

(责编：罗知之、吕骞)