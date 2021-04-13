原标题：遏止大数据杀熟 仅有平台承诺还不够

日前，为探索解决大数据杀熟问题，规范线上市场数据监管，维护消费者合法权益，广州市市场监管局联合市商务局召开平台大数据杀熟专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。唯品会、京东、美团、饿了么、每日优鲜、盒马鲜生、携程、去哪儿网、如祺出行、滴滴出行共10家互联网平台企业代表在会上签署《平台企业维护公平竞争市场秩序承诺书》，向社会承诺，不非法收集、使用消费者个人信息，不利用数据优势杀熟。

众所周知，近年来“杀熟”一词时常出现，诸如订酒店、外卖等，不同用户获得的价格信息大相径庭，熟客的价格偏高。与之对应的则是相关网络平台利用平台信息优势实施的大数据杀熟现象泛滥。就此而言，此次广州市有关方面让10家具有代表性的网络行业平台签署承诺书，是对这些平台的集体警示和道德约束。对此，很多网友表示肯定，希望平台能“说话算话”。同时，也有网友担忧：不相信。这不能怪一些网友苛刻，而是有着现实的经验教训。

关于遏止大数据杀熟，我们目前不缺法规。比如价格法规定，经营者不得利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；《禁止价格欺诈行为的规定》明确，价格欺诈行为是指经营者利用虚假的或者使人误解的标价形式或者价格手段，欺骗、诱导消费者或者其他经营者与其进行交易的行为；消费者权益保护法还规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加的金额为消费者购买商品价款的三倍。此外，电子商务法也规定，如果商家存在大数据杀熟等行为，应责令其限期改正、没收违法所得，并处相应罚款。

但遗憾的是，即便如此，诸如老用户比新用户价格高，苹果用户比安卓用户价格高，下单默认捆绑上次服务等大数据杀熟价格违法现象，被诸多网络平台娴熟地实施。背后一个重要原因，就是相关监管不到位。与此同时，则是按照现有的价格法等法律法规的规定，这些大数据杀熟问题即便能够被查处，也往往是处罚数额与实际不法获得有着明显的差距，违规违法者仍能够获得巨额的利益。

因此，遏止网络平台实施大数据杀熟，签订承诺书有促进作用，但同时也要看到这只是道德范畴的约束，只能作为辅助手段，根本上更重要的还是要在现有法律基础上严肃执法。

(责编：罗知之、吕骞)