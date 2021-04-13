陈果静

原标题：金融支持实体经济总量更稳结构更优

“稳”字当头是今年货币政策的重点。4月12日，一季度金融体系“成绩单”出炉，货币政策在一季度是否实现了这一目标？对实体经济的支持效果如何？接下来将如何发力？央行12日举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会介绍相关情况。

“稳”字当头保障供给

货币政策稳不稳，首先看总量。数据显示，3月末，广义货币（M2）余额227.65万亿元，同比增长9.4%。一季度社会融资规模增量累计为10.24万亿元。一季度人民币贷款增加7.67万亿元，同比多增5741亿元。

央行货币政策司司长孙国峰介绍，今年以来，金融机构信贷对实体经济支持力度稳固，总量方面，金融机构贷款平稳合理增长，有效满足了实体经济贷款的需求。一季度金融机构新增贷款在上年高基数的基础上多增了5741亿元，金融机构信贷投放节奏把握适度，保持了支持实体经济的连续性、稳定性、可持续性，提高了服务高质量发展的后劲。

“一季度社会融资规模新增量虽然少于上年同期，但仍然是季度增量的次高水平。”央行调查统计司司长阮健弘表示，金融机构的信贷“稳”字当头，资本市场的融资大幅度增加，债券市场在上年基数比较高的情况下少增长，总体上看社会融资规模的增长保持平稳。

精准滴灌普惠“小微”

再来看结构。小微企业是货币政策支持的重点，相关支持政策是否保持连续性、稳定性，发挥好精准滴灌的作用？

今年以来，信贷结构继续优化，金融机构加大对普惠小微企业、制造业中长期贷款的支持。数据显示，2月末普惠小微贷款、制造业中长期贷款余额同比增速分别达到35.5%和38.8%。近期，针对小微企业的两项直达货币政策工具——普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划已经延续至2021年12月末。

“两项直达货币政策工具对于帮助小微企业渡难关、保就业、保民生、稳住经济基本盘发挥了重要作用。”孙国峰介绍，2020年至2021年2月末，央行通过延期支持工具提供激励资金96亿元，支持地方法人银行对普惠小微贷款延期本金9628亿元，撬动全国银行业金融机构累计办理各类企业贷款本息延期8.4万亿元；通过信用贷款支持计划提供优惠资金1686亿元，支持地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款4765亿元，撬动全国银行业金融机构累计发放普惠小微企业信用贷款4.7万亿元。

在保持支持政策“不断档”的同时，小微企业综合融资成本稳中有降。2021年2月企业贷款利率为4.56%，较2019年7月下降0.76个百分点，创有统计以来最低水平，有力支持了实体经济。

金融支持力度稳，企业活力又如何？中国民生银行首席研究员温彬表示，从金融数据来看，中长期贷款延续了较好增势，3月新增1.33万亿元，分别比上月和去年同期多增2300亿元和3657亿元，说明企业信心逐渐修复，资本开支力度加大，制造业、基建等领域中长期信贷需求较旺盛。

阮健弘介绍，去年四季度，我国宏观杠杆率由升转降，宏观杠杆率下降1.6个百分点，表明实体经济的活力已经有了极大恢复，金融资金的使用效率明显提升。

投放结构继续优化

接下来，货币政策将如何发力？东方金诚首席宏观分析师王青认为，货币投放将更加凸显“有保有压”的结构性特征，“保”的重点是科技创新、小微企业、绿色发展，可能会推出新的政策工具，引导金融资源向这些领域集中，“压”则主要指向房地产金融以及地方政府平台融资。

近期，部分热点城市出现了经营贷流入房地产市场的问题，引发了金融监管部门的关注。3月26日，银保监会、住房和城乡建设部、人民银行等部门联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》。央行金融市场司司长邹澜表示，在部分房价上涨预期较强、炒作氛围较浓的热点城市，出现了骗取银行经营贷实际用于购房的现象，甚至有些还涉及有组织的违法活动。如果不能及时得到遏制，不仅会影响房地产调控政策的实施效果，而且还会挤占支持实体经济特别是小微企业发展的信贷资源。在解决这一问题的过程中，希望商业银行不要影响到对小微企业的金融服务质量。

“我们正在抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作，争取尽快推出。”孙国峰介绍，碳减排支持工具是直达实体经济的结构性货币政策工具，通过向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构为具有显著碳减排效益的重点项目提供优惠利率融资。

对于货币政策走向，孙国峰表示，下一步要坚持跨周期设计理念，兼顾当前和长远，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，做到小微企业综合融资成本稳中有降，促进经济平稳健康运行，推动经济高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)