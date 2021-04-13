一季度全国期货市场成交同比大增
2021年04月13日09:31 | 来源：经济日报
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本报北京讯（记者祝惠春）今年1月至3月全国期货市场累计成交量为1,849,188,663手，累计成交额为1,413,583.55亿元，同比分别增长69.86%和83.08%。
记者从中国期货业协会了解到，最新统计资料表明，3月全国期货市场交易规模较上月增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量为800,602,985手,成交额为600,820.10亿元，同比分别增长53.18%和78.93%，环比分别增长81.39%和71.46%。
从品种上看，PTA、螺纹钢、豆粕商品期货品种位列成交量前三，一季度累计成交量均超过1亿手；沪深300股指期货成交额13.58万亿元，为一季度累计成交额之冠，白银期货累计成交6.9万亿元紧随其后。
(责编：罗知之、吕骞)
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