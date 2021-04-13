桂小笋

原标题：23家公司年报非标 财务细节被“重点关注”

财报披露季，对于投资者而言，在关心上市公司财务状况的同时，对财务报告质量的关注度也有所提升。而审计机构的意见，则是评估上市公司财报质量的重要参考。

同花顺数据统计显示，截至4月12日，两市有23家公司的年报被非标，包括“无法表示意见、带强调事项段的无保留意见和保留意见”。具体来看，这些公司年报被非标的原因包括，审计机构认为上市公司的财报让他们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据；存在重大诉讼，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性等。

“年报被非标意味着会计师对于公司财务数据的准确性存疑，同时也意味着公司披露的财务数据有可能存在虚假记载。”上海明伦律师事务所王智斌律师对《证券日报》记者表示。

记者查阅公告发现，田中精机的审计机构认为，2019年11月份田中精机对远洋翔瑞失去控制，受其影响，审计机构对纳入合并范围的远洋翔瑞2019年1月份至10月份期间财务信息的审计范围受到限制。该事项对田中精机2020年度财务报表中当期数据和对应数据的可比性可能产生影响。

“财务报表显示，田中精机2020年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失1251.93万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失820.93万元。由于我们未能就上述其他非流动金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的2019年末公允价值的准确性获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法对2020年度确认的相关公允价值变动损失的准确性获取充分、适当的审计证据。”在公告中，审计机构表示。

*ST凯瑞的审计机构也表示，公司未对原股东张培峰应收债权计提信用减值事项提供充分、适当的依据，无法评估其计提信用减值的合理性和准确性。此外，公司还存在其他财务细节，审计机构认为无法评估其计提的合理性和充分性，亦没有获得充分证据的情况。

“会计师发表非标意见，意味着公司披露的财务数据有可能存在虚假记载。虚假记载是虚假陈述的一种，如果监管部门进一步认定公司构成虚假陈述的，法律后果会表现为行政罚款、投资者诉讼甚至公司因重大违法违规而被强制退市等。”王智斌说。

除了一些财务细节外，部分公司的公告还显示，一些未决的诉讼，也引发了审计机构的担忧。*ST巴士的审计机构认为，公司的未决诉讼事项，导致多项资产及银行账户被冻结，主营业务电子元器件产品已经停产。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至审计报告日，*ST巴士持续经营能力仍存在重大不确定性。

(责编：王震、吕骞)