4月12日晚，京东方科技集团股份有限公司（京东方A：000725；京东方B：200725）发布2020年年度报告，全年实现营业收入1355.53亿元，同比增长16.80%；归属于上市公司股东的净利润50.36亿元，同比增长162.46%，营收和净利润双双实现大幅增长。同时，2020年实现经营性净现金流约392.52亿元，年末在手现金约736.94亿元。

同期，BOE（京东方）还发布了2021年第一季度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润50亿元-52亿元，同比预计增长超782%。

显示事业的迅猛增长是BOE（京东方）年报的亮点之一，全球市场调研机构Omdia数据显示，2020年BOE（京东方）显示屏总体出货量位列全球第一，其中在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域显示屏出货量也均保持全球第一；同时，在细分市场，BOE（京东方）8英寸以上车载显示面板市占率跃升至全球第一；65英寸、75英寸大尺寸显示屏市占率位列全球第一。在柔性显示领域，BOE（京东方）柔性屏市占率位居国内行业第一、全球第二，不仅实现了国内首个OLED柔性折叠屏的大规模量产及产品上市，还推出了多款包括内折、外折、滑卷屏等多种形态的全球领先柔性折叠产品。此外，完成中电熊猫南京8.5代和成都8.6代液晶产线收购后，BOE（京东方）技术和产品布局日趋完善，规模优势也得到增强。

在创新应用领域的快速突破也成为2020年BOE（京东方）业绩的新增长点。在过去的一年里，BOE（京东方）在传感、工业园区、金融零售、商务办公、医疗健康等领域均取得了诸多突破。12英寸到46英寸的全尺寸X-ray平板探测器背板产品已应用于欧美、日本、韩国等全球高端医疗器械公司；智慧视窗产品完成京雄观光区、京张观光区、磁悬浮等项目交付；智慧金融解决方案覆盖全国1500家银行网点；智慧零售解决方案覆盖全球超过61个国家的2万余家门店；智慧园区解决方案在江西景德镇陶溪川、天津首创光年城示范区等6大城市落地应用，全面赋能智慧城市建设；此外还在北京、合肥、成都、苏州等地布局多家数字医院。

在经营业绩、经营质量同步提升的同时，BOE（京东方）也持续强化投资者回报机制。年度报告指出，2020年BOE（京东方）现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率高达69.05%；2020年，BOE（京东方）还完成了总金额20亿元的股份回购，用于公司中长期股权激励计划，股东回报总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达109.19%。

作为全球物联网创新企业，BOE（京东方）始终保持对技术的尊重和创新的坚持，2020年BOE（京东方）研发投入达94.42亿元，持续夯实技术创新能力。过去一年，BOE（京东方）不仅在经营业绩和技术创新上交出了亮眼的成绩，向物联网转型战略目标也实现了跨越式迈进，在业务布局上，从以显示与传感事业为主体发展为“1+4+N”航母事业群；在运营管理体系上，全面建立“三横三纵”组织授权赋能型运营体系；在品牌形象上，逐渐从全球半导体显示龙头向全球物联网创新企业转变。

(责编：崔元苑、吕骞)