两部门：在30个省区市开展水系连通及水美乡村建设试点工作
中西部试点县每县补助中央资金1.2亿元，其他地区试点县每县补助中央资金0.8亿元
2021年04月13日10:46 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月13日电 （记者王震）记者从财政部获悉，近日，水利部规划计划司、财政部农业农村司印发通知，2021年，在30个省（自治区、直辖市）开展水系连通及水美乡村建设试点工作。
通知称，为进一步推进水美乡村建设，结合对第一批水系连通及农村水系综合整治试点县实施进展的评估核查情况，现决定将“水系连通及农村水系综合整治试点”更名为“水系连通及水美乡村建设试点”，同时继续开展2021年新一轮试点工作。有关要求仍按照《水利部 财政部关于开展水系连通及农村水系综合整治试点工作的通知》（办规计〔2019〕277号）、《水利部办公厅 财政部办公厅关于印发加强水系连通及农村水系综合整治试点县建设管理指导意见的通知》（办规计〔2020〕137号）等有关规定执行。
根据通知，每个省（自治区、直辖市）试点县控制数为1个。考虑地区发展差异，对享受中西部地区投资政策的试点县，每县补助中央资金1.2亿元，对其他地区的试点县，每县补助中央资金0.8亿元。由相关省级水行政主管部门和财政主管部门组织开展本省试点县申报和竞争立项等工作，推荐1个试点县和1个候补县，并于5月10日前将两县的实施方案报送水利部规划计划司和财政部农业农村司。水利部和财政部将组织专家对试点方案审查提出完善意见，确定试点县名单。
2021年水系连通及水美乡村建设试点县控制数。据财政部网站
(责编：王震、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门：在30个省区市开展水系连通及水美乡村建设试点工作
- 人民网北京4月13日电 （记者王震）记者从财政部获悉，近日，水利部规划计划司、财政部农业农村司印发通知，2021年，在30个省（自治区、直辖市）开展水系连通及水美乡村建设试点工作。 通知称，为进一步推进水美乡村建设，结合对第一批水系连通及农村水系综合整治试点县实施进展的评估核查情况，现决定将“水系连通及农村水系综合整治试点”更名为“水系连通及水美乡村建设试点”，同时继续开展2021年新一轮试点工作。…
- 六部门：5月组织开展2021年全国消费促进月
- 人民网北京4月13日电 （赵竹青）据商务部官网消息，今年5月1日-31日期间，商务部将会同国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、文化和旅游部、市场监管总局等部门联合举办2021年全国消费促进月，在全国31个省（区、市）统一部署开展多领域、多层次、多元化的促消费活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力、加速市场回暖，为促进形成强大国内市场、构建新发展格局、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑。 活动主题是“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”；活动口号为“乐享消费，美好生活”；活动形式为“1+N”，“1”即1场启动仪式，定于4月30日晚在上海举行，商务部、上海市以及有关部门负责同志将共同启动活动，并现场与部分地区特色浓、内容新、举措实的活动和消费场景进行视频连线；“N”即主题多元、形式多样、丰富多彩的促消费活动，其中，商务部将举办“双品网购节”“老字号嘉年华”“中华美食荟”，办好首届中国国际消费品博览会等重点活动，各地统筹本地消费特点和当月节庆特色，做好全年活动计划与消费促进月总体安排的衔接，因时顺势、因地制宜，创新开展贯通线上线下、涵盖商品服务、面向城市乡村、融合商旅文的各类消费促进活动。…
相关新闻
- 评论
- 关注