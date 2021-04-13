国开行支持成都天府国际机场建设
2021年04月13日10:54 | 来源：人民网
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据国家开发银行消息，日前，国开行与四川省机场集团有限公司签订18亿元贷款合同并实现全额发放，用于支持成都天府国际机场建设。预计今年6月底前，该机场将实现通航。届时，成都将成为全国第三座“双机场”城市，成都双流机场运力紧张的状况也将得到有效缓解。
据介绍，成都天府国际机场的建设，对于进一步完善成都国家中心城市功能，促进西部综合交通枢纽建设，推动成渝地区双城经济圈交通互联互通具有重要意义。该机场是我国“十三五”时期规划建设的最大民用运输枢纽机场，预计到2025年可满足年旅客吞吐量6000万人次需求。即将于6月底投入运营的机场一期工程建有3条跑道和2座航站楼，可起降空客A380等大型客机。
近年来，国开行四川分行持续跟踪机场建设进展，做实分行领导、部门负责人、客户经理“三级联络人”机制，积极对接客户资金需求，对项目建设给予差异化政策支持，着力解决客户资金难题，为天府新机场建设提供了资金支持。
据悉，长期以来，国开行秉承“增强国力，改善民生”的使命，累计投放1.48万亿元资金支持四川省经济社会发展。其中，向交通基础设施领域提供资金2242亿元，支持了西成高铁、成贵铁路、仁沐新高速、绵九高速等一大批重大交通项目落地。
(责编：崔元苑、吕骞)
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