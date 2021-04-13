在4月12日线上开展的汉诺威工业博览会上，卡奥斯COSMOPlat作为世界级工业互联网平台第四次参展。

本次汉诺威工业博览会，卡奥斯COSMOPlat以“无限进化，场景生态引领数字化转型”为主题进行线上直播。海尔卡奥斯物联生态科技有限公司副总经理谢海琴表示，卡奥斯将在汉诺威工业博览会的线上展览提供丰富的成果演示，涵盖模具、化工、碳中和、资产管理、农业、应急管理等行业解决方案，进一步展示卡奥斯平台推动数字进化的成就。

鲍里斯·奥托表示，IDS协会和GAIA-X都致力于为数据生态系统中的信任问题和数据主权制定标准，而卡奥斯COSMOPlat所做的正是确保生态系统中的不同成员能整合起来共享数据。因此与卡奥斯COSMOPlat联合构建的GAIA-X，就是要将IDS标准架构集成到卡奥斯平台中。

事实上，早在去年9月，卡奥斯COSMOPlat就加入了GAIA-X，并成为欧盟外首个将平台架构融入到欧洲数据和云主权中的中国工业互联网平台。

在谈及为何选择卡奥斯COSMOPlat时，鲍里斯·奥托对给予了肯定：“卡奥斯COSMOPlat的优势在于创造基于平台的生态系统合作价值并能通过数据主权得以保障。邀请卡奥斯COSMOPlat参与共同开发GAIA-X架构，共同定义国际数据主权和云主权标准，因为我们要通过卡奥斯COSMOPlat对架构的补充为GAIA-X提供有力的支持”。

在汉诺威工业展线上直播中，卡奥斯COSMOPlat通过呈现具有中国特色的工业互联网体系，为全球制造业转型提供了“中国答案”。

所谓中国特色的工业互联网体系，即由一个大规模定制模式和针对企业转型沉淀的六大赋能能力，共同组成的基础构架。

先看大规模定制模式。卡奥斯COSMOPlat区别于其他工业互联网平台的优势就在于以用户体验为中心的大规模定制模式，平台实现工业互联网和用户需求有效对接，让用户能够参与全流程设计，实现工业互联网的差异化，并汇聚各方生态资源，实现生态持续进化。

再看六大赋能能力。现在卡奥斯COSMOPlat对工业互联网的探索持续进行中，在大规模定制模式的基础上，又沉淀出了针对企业转型的六大赋能能力，为平台上的企业提供软硬件一体化的整体解决方案，体现为全要素互联的数据力、革新物理世界数字化表达的仿真力、实施大规模定制模式的定制力、开源开放满足企业个性化需求的开源力、保障企业数据的安全力和支持企业共创共享共赢的生态力，通过提供软硬件一体化的整体解决方案，利用“六大能力”赋能平台可持续发展。

以数据力为例，卡奥斯COSMOPlat在整个工业流程中通过传感器收集数据，协同边缘层、IOT平台对数据进行实时计算、时序储存、数字镜像、数字洞察等一系列操作，达到全要素互联，构建起实时的工业大数据、小数据和数据流，从数据中洞察机会。一个典型的例子就是卡奥斯COSMOPlat的能源管理总控系统。卡奥斯COSMOPlat智慧能源平台为八里台镇建立的智慧安全绿色园区管控平台，平台通过传感设备对数据进行采集，传输到管控平台整理、分析，为工业园区能源采购、转化、传输、使用等提供了全流程全节点赋能。

(责编：崔元苑、吕骞)