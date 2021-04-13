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“综合型+特色型+专业型”体系基本形成 工业互联网平台建设成效显著

2021年04月13日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （栗翘楚）日前，人民网从工业互联网平台创新合作中心成立大会上获悉，当前我国“综合型+特色型+专业型”工业互联网平台体系基本形成，具有一定行业和区域影响力的平台超过100家，平台赋能效应进一步显现。

工业和信息化部党组成员、副部长王江平指出，创建工业互联网平台创新合作中心是推进工业互联网发展与应用的重要举措，有利于完善平台推进机制、增强工作合力，有利于促进互联互通、打造平台体系，有利于促进平台发展、提升赋能水平，对于深入实施工业互联网创新发展战略具有重要意义。

“十四五”规划明确，要在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造。

工业和信息化部信息技术发展司司长谢少锋表示，经过三年的努力，“综合型+特色型+专业型”工业互联网平台体系基本形成。目前，具有一定行业和区域影响力的平台超100家，连接设备数超7000万台套，工业APP数量超59万个，平台赋能效应进一步显现。

工业互联网也在不断为地方产业发展赋能。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长姜广智介绍，在工信部的大力支持下，北京市已成为工业互联网发展高地，在基础设施建设、赋能体系构建、创新生态培育、核心产业布局等方面均呈现领先态势，“十四五”期间，工业互联网将为北京市探索新发展格局路径提供必不可少的支撑作用。

中国工业互联网研究院院长徐晓兰和航天云网科技发展有限责任公司董事长於亮作为工业互联网平台创新合作中心主任和执行主任先后发言。

成立大会期间，工信部、北京市经信局、工联院,以及中心相关负责同志共同为中心揭牌。会前，工联院组织召开了中心首届主任联席会，审议通过了中心章程，并选举产生了主任、执行主任、副主任和秘书长等人选。

据悉，工业互联网平台创新合作中心是在工业和信息化部信发司指导下，由7家部属事业单位和170多家工业互联网平台企业共同发起成立的交流平台和创新载体。中心将充分发挥平台在工业互联网中的核心作用， 打通创新链、产业链、供需链、资金链、人才链的壁垒，通过行业和区域应用，加速平台体系化标准化创新发展。

来自工业和信息化部信发司、原材料司、消费品司，北京市经信局，相关部属事业单位有关同志，以及工业互联网平台企业代表出席了本次会议。

(责编：崔元苑、高雷)

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